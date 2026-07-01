Нидерланды — Эредивизия 2026/2027
Групповой турнир
Плей-офф
Эредивизия
|№
|Команда
Эредивизия
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|ИИ
|В
|Н
|П
|Мячи
|ОО
|% очков
| 1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен
3 : 0
2 : 3
5 : 1
2 : 2
4 : 3
2 : 1
3 : 1
4 : 2
6 : 1
5 : 2
2 : 1
5 : 1
0 : 2
6 : 1
3 : 0
2 : 2
4 : 3
|34
|27
|3
|4
|101-45
|84
|82.4
| 2
Лига чемпионов
Фейеноорд
2 : 3
2 : 4
1 : 1
1 : 1
3 : 2
1 : 1
1 : 0
3 : 1
3 : 4
2 : 0
1 : 0
2 : 1
2 : 1
6 : 1
3 : 1
2 : 0
4 : 2
|34
|19
|8
|7
|70-44
|65
|63.7
| 3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген
3 : 5
1 : 1
3 : 3
2 : 2
1 : 3
2 : 1
2 : 2
2 : 0
3 : 1
2 : 3
2 : 1
5 : 0
1 : 1
2 : 1
3 : 0
3 : 0
4 : 1
|34
|16
|11
|7
|77-53
|59
|57.8
| 4
Лига Европы
Твенте
0 : 2
2 : 0
1 : 1
2 : 3
0 : 2
1 : 0
5 : 0
2 : 1
4 : 0
3 : 2
2 : 0
0 : 0
0 : 0
1 : 1
2 : 1
2 : 2
2 : 1
|34
|15
|13
|6
|59-40
|58
|56.9
| 5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс
2 : 2
2 : 0
1 : 1
1 : 2
1 : 2
0 : 2
1 : 1
2 : 0
4 : 0
4 : 1
2 : 2
1 : 2
2 : 0
3 : 1
2 : 0
2 : 1
2 : 0
|34
|14
|14
|6
|62-41
|56
|54.9
| 6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт
1 : 2
0 : 1
1 : 0
1 : 1
2 : 1
2 : 0
2 : 2
0 : 1
0 : 1
2 : 0
2 : 0
4 : 1
4 : 1
1 : 1
3 : 1
2 : 0
4 : 0
|34
|15
|8
|11
|55-42
|53
|52.0
| 7
Лига Европы
АЗ Алкмар
1 : 5
3 : 3
1 : 3
2 : 2
1 : 1
4 : 1
3 : 0
4 : 1
3 : 1
2 : 0
2 : 2
1 : 1
2 : 1
2 : 2
1 : 0
3 : 3
4 : 0
|34
|14
|10
|10
|58-51
|52
|51.0
| 8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен
0 : 2
2 : 2
3 : 2
1 : 2
0 : 0
1 : 1
3 : 1
0 : 2
2 : 1
2 : 1
2 : 2
2 : 1
3 : 0
4 : 2
1 : 1
3 : 3
4 : 1
|34
|14
|9
|11
|57-53
|51
|50.0
| 9
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген
1 : 2
0 : 1
2 : 1
1 : 1
3 : 1
1 : 2
3 : 0
2 : 1
0 : 2
1 : 2
0 : 0
2 : 3
2 : 0
2 : 2
3 : 0
0 : 0
4 : 0
|34
|14
|6
|14
|49-45
|48
|47.1
|10
Спарта
0 : 2
0 : 4
1 : 1
1 : 5
3 : 3
2 : 1
0 : 1
0 : 3
2 : 0
1 : 1
2 : 2
2 : 3
1 : 0
1 : 1
2 : 0
1 : 0
2 : 0
|34
|12
|7
|15
|40-62
|43
|42.2
|11
Фортуна
1 : 2
1 : 2
3 : 2
1 : 2
1 : 3
1 : 0
4 : 3
2 : 0
1 : 2
2 : 2
2 : 2
2 : 1
1 : 4
3 : 2
1 : 0
1 : 1
1 : 1
|34
|11
|6
|17
|49-63
|39
|38.2
|12
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
2 : 1
1 : 1
1 : 4
2 : 2
2 : 2
0 : 0
1 : 3
1 : 1
0 : 3
2 : 2
2 : 0
1 : 1
5 : 0
3 : 0
6 : 0
4 : 0
|34
|8
|14
|12
|54-53
|38
|37.3
|13
Эксельсиор
1 : 2
1 : 2
0 : 2
1 : 0
2 : 2
5 : 0
1 : 2
1 : 2
0 : 2
0 : 1
1 : 0
0 : 1
2 : 2
2 : 1
1 : 1
1 : 0
1 : 2
|34
|10
|8
|16
|43-56
|38
|37.3
|14
Телстар
3 : 1
1 : 2
2 : 2
1 : 1
2 : 3
1 : 1
0 : 1
2 : 3
0 : 2
4 : 1
1 : 3
4 : 2
2 : 2
0 : 2
2 : 2
3 : 0
3 : 0
|34
|9
|10
|15
|49-55
|37
|36.3
|15
ПЕК Зволле
0 : 4
0 : 2
2 : 2
1 : 0
0 : 0
0 : 2
3 : 1
2 : 1
1 : 1
1 : 0
1 : 0
0 : 2
2 : 2
4 : 1
1 : 2
2 : 1
1 : 0
|34
|9
|10
|15
|44-71
|37
|36.3
| 16
Стыковая зона
Волендам
2 : 1
0 : 0
2 : 3
1 : 1
1 : 1
2 : 1
2 : 2
0 : 2
3 : 2
0 : 1
1 : 2
1 : 1
1 : 2
1 : 2
2 : 1
2 : 1
3 : 0
|34
|8
|8
|18
|35-55
|32
|31.4
| 17
Зона вылета
НАК Бреда
0 : 1
3 : 3
3 : 4
2 : 2
0 : 2
1 : 1
0 : 1
2 : 0
1 : 2
0 : 0
2 : 1
1 : 0
0 : 2
0 : 1
2 : 2
1 : 0
2 : 1
|34
|6
|11
|17
|35-58
|29
|28.4
| 18
Зона вылета
Хераклес
1 : 3
0 : 7
1 : 4
0 : 2
0 : 3
0 : 0
1 : 2
0 : 3
1 : 2
3 : 0
2 : 1
4 : 2
1 : 1
1 : 1
8 : 2
0 : 2
0 : 1
|34
|5
|4
|25
|35-85
|19
|18.6
Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
Аякс
Гронинген
2 : 0
Утрехт
Херенвен
3 : 2
Плей-офф за Лигу конференций. Финал
Аякс
Утрехт
1 : 1 4 : 3