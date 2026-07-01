14:14 ()
Свернуть список

Нидерланды — Эредивизия 2026/2027

Групповой турнир
Плей-офф
Эредивизия
Команда
Эредивизия
123456789101112131415161718ИИВНПМячиОО% очков
1
Лига чемпионов
ПСВ Эйндховен
3 : 0
2 : 3
5 : 1
2 : 2
4 : 3
2 : 1
3 : 1
4 : 2
6 : 1
5 : 2
2 : 1
5 : 1
0 : 2
6 : 1
3 : 0
2 : 2
4 : 3
34 27 3 4 101-45 84 82.4
2
Лига чемпионов
Фейеноорд
2 : 3
2 : 4
1 : 1
1 : 1
3 : 2
1 : 1
1 : 0
3 : 1
3 : 4
2 : 0
1 : 0
2 : 1
2 : 1
6 : 1
3 : 1
2 : 0
4 : 2
34 19 8 7 70-44 65 63.7
3
Лига чемпионов
НЕК Неймеген
3 : 5
1 : 1
3 : 3
2 : 2
1 : 3
2 : 1
2 : 2
2 : 0
3 : 1
2 : 3
2 : 1
5 : 0
1 : 1
2 : 1
3 : 0
3 : 0
4 : 1
34 16 11 7 77-53 59 57.8
4
Лига Европы
Твенте
0 : 2
2 : 0
1 : 1
2 : 3
0 : 2
1 : 0
5 : 0
2 : 1
4 : 0
3 : 2
2 : 0
0 : 0
0 : 0
1 : 1
2 : 1
2 : 2
2 : 1
34 15 13 6 59-40 58 56.9
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс
2 : 2
2 : 0
1 : 1
1 : 2
1 : 2
0 : 2
1 : 1
2 : 0
4 : 0
4 : 1
2 : 2
1 : 2
2 : 0
3 : 1
2 : 0
2 : 1
2 : 0
34 14 14 6 62-41 56 54.9
6
Плей-офф Лиги конференций
Утрехт
1 : 2
0 : 1
1 : 0
1 : 1
2 : 1
2 : 0
2 : 2
0 : 1
0 : 1
2 : 0
2 : 0
4 : 1
4 : 1
1 : 1
3 : 1
2 : 0
4 : 0
34 15 8 11 55-42 53 52.0
7
Лига Европы
АЗ Алкмар
1 : 5
3 : 3
1 : 3
2 : 2
1 : 1
4 : 1
3 : 0
4 : 1
3 : 1
2 : 0
2 : 2
1 : 1
2 : 1
2 : 2
1 : 0
3 : 3
4 : 0
34 14 10 10 58-51 52 51.0
8
Плей-офф Лиги конференций
Херенвен
0 : 2
2 : 2
3 : 2
1 : 2
0 : 0
1 : 1
3 : 1
0 : 2
2 : 1
2 : 1
2 : 2
2 : 1
3 : 0
4 : 2
1 : 1
3 : 3
4 : 1
34 14 9 11 57-53 51 50.0
9
Плей-офф Лиги конференций
Гронинген
1 : 2
0 : 1
2 : 1
1 : 1
3 : 1
1 : 2
3 : 0
2 : 1
0 : 2
1 : 2
0 : 0
2 : 3
2 : 0
2 : 2
3 : 0
0 : 0
4 : 0
34 14 6 14 49-45 48 47.1
10
Спарта
0 : 2
0 : 4
1 : 1
1 : 5
3 : 3
2 : 1
0 : 1
0 : 3
2 : 0
1 : 1
2 : 2
2 : 3
1 : 0
1 : 1
2 : 0
1 : 0
2 : 0
34 12 7 15 40-62 43 42.2
11
Фортуна
1 : 2
1 : 2
3 : 2
1 : 2
1 : 3
1 : 0
4 : 3
2 : 0
1 : 2
2 : 2
2 : 2
2 : 1
1 : 4
3 : 2
1 : 0
1 : 1
1 : 1
34 11 6 17 49-63 39 38.2
12
Гоу Эхед Иглс
1 : 4
2 : 1
1 : 1
1 : 4
2 : 2
2 : 2
0 : 0
1 : 3
1 : 1
0 : 3
2 : 2
2 : 0
1 : 1
5 : 0
3 : 0
6 : 0
4 : 0
34 8 14 12 54-53 38 37.3
13
Эксельсиор
1 : 2
1 : 2
0 : 2
1 : 0
2 : 2
5 : 0
1 : 2
1 : 2
0 : 2
0 : 1
1 : 0
0 : 1
2 : 2
2 : 1
1 : 1
1 : 0
1 : 2
34 10 8 16 43-56 38 37.3
14
Телстар
3 : 1
1 : 2
2 : 2
1 : 1
2 : 3
1 : 1
0 : 1
2 : 3
0 : 2
4 : 1
1 : 3
4 : 2
2 : 2
0 : 2
2 : 2
3 : 0
3 : 0
34 9 10 15 49-55 37 36.3
15
ПЕК Зволле
0 : 4
0 : 2
2 : 2
1 : 0
0 : 0
0 : 2
3 : 1
2 : 1
1 : 1
1 : 0
1 : 0
0 : 2
2 : 2
4 : 1
1 : 2
2 : 1
1 : 0
34 9 10 15 44-71 37 36.3
16
Стыковая зона
Волендам
2 : 1
0 : 0
2 : 3
1 : 1
1 : 1
2 : 1
2 : 2
0 : 2
3 : 2
0 : 1
1 : 2
1 : 1
1 : 2
1 : 2
2 : 1
2 : 1
3 : 0
34 8 8 18 35-55 32 31.4
17
Зона вылета
НАК Бреда
0 : 1
3 : 3
3 : 4
2 : 2
0 : 2
1 : 1
0 : 1
2 : 0
1 : 2
0 : 0
2 : 1
1 : 0
0 : 2
0 : 1
2 : 2
1 : 0
2 : 1
34 6 11 17 35-58 29 28.4
18
Зона вылета
Хераклес
1 : 3
0 : 7
1 : 4
0 : 2
0 : 3
0 : 0
1 : 2
0 : 3
1 : 2
3 : 0
2 : 1
4 : 2
1 : 1
1 : 1
8 : 2
0 : 2
0 : 1
34 5 4 25 35-85 19 18.6
Плей-офф за Лигу конференций. 1/2 финала
Аякс
Гронинген
2 : 0
Утрехт
Херенвен
3 : 2
Плей-офф за Лигу конференций. Финал
Аякс
Утрехт
1 : 1 4 : 3

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close