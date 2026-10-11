Бетис - Осасуна (11.10.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Реал Бетис и Осасуна. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Карлос Мунис Муньос. Игра прошла на стадионе «Estadio de la Cartuja» в городе Севилья.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Реал Бетис (схема 4-2-3-1): Альваро Вальес, Эктор Бельерин, Диего Льоренте, Натан, Фран Гарсия, Пабло Форнальс, Марк Рока, Родриго Рикельме, Иско, Абдессамад Эззалзули, Кучо Эрнандес.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Осасуна на сегодняшнюю встречу: Айтор Фернандес, Иньиго Аргибиде, Алехандро Катена, Унаи Сантос, Абель Бретонес, Рубен Гарсия, Хон Монкайола, Лукас Торро, Мой Гомес, Анте Будимир, Рауль Гарсия де Аро.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Реал Бетис открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иско с пенальти. Счет стал 1:0.

На 31-й минуте поединка команда Реал Бетис сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Абдессамад Эззалзули. Счет стал 2:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 41-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Хон Монкайола (Осасуна).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Унаи Сантос (Осасуна).

На 45-й минуте предупреждение получил Кучо Эрнандес (Реал Бетис).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Осасуна поле покинул Унаи Сантос, а вместо него вышел Асьер Осамбела.

На 48-й минуте поединка команда Реал Бетис сумела увеличить преимущество до 3 мяча. К этому привел автогол в исполнении Анте Будимир. Счет стал 3:0.

На 51-й минуте поединка команда Осасуна сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Анте Будимир. Счет стал 3:1.

На 56-й минуте поединка команда Осасуна сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Рауль Гарсия де Аро. Счет стал 3:2.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иньиго Аргибиде на поле появился Валентен Розье (Осасуна).

На 63-й минуте в составе Осасуна поле покинул Хон Монкайола, а вместо него вышел Мауро Эчегойен.

На 64-й минуте в карточку арбитра попал Лукас Торро (Осасуна).

На 67-й минуте поединка команда Реал Бетис сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Иско. Счет стал 4:2.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Родриго Рикельме на поле появился Антони (Реал Бетис).

На 74-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Иско, а вместо него вышел Дани Себальос.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рубен Гарсия на поле появился Джонатан Дубасин (Осасуна).

На 79-й минуте в составе Осасуна поле покинул Рауль Гарсия де Аро, а вместо него вышел Икер Муньос.

На 81-й минуте предупреждение получил Марк Рока (Реал Бетис).

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кучо Эрнандес на поле появился Трой Пэрротт (Реал Бетис).

На 81-й минуте в составе Реал Бетис поле покинул Пабло Форнальс, а вместо него вышел Нельсон Деосса.

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Валентен Розье (Осасуна).

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Абдессамад Эззалзули на поле появился Хосе Моранте (Реал Бетис).

На 90-й минуте поединка команда Реал Бетис сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Хосе Моранте. Счет стал 5:2.

На 90-й минуте предупреждение получил Алехандро Катена (Осасуна).

Итог встречи

На 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Реал Бетис и Осасуна завершился с итоговым счетом 5:2 в пользу команды Реал Бетис.

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