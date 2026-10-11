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Сассуоло - Милан (11.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

Дата публикации: 11-10-2026

Сассуоло - Милан (11.10.2026) 

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сассуоло и Милан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франческо Фурно. Игра прошла на стадионе «Мапеи Стадиум» в городе Реджо-нель-Эмилия.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сассуоло (схема 4-3-3): Ариянет Мурич, Иньясе ван дер Бремпт, Дуе Чалета-Цар, Федде Лейсен, Джош Дойг, Василие Аджич, Неманья Матич, Даррил Бакола, Доменико Берарди, Себастьяно Эспозито, Арман Лорьянте.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Милан на сегодняшнюю встречу: Майк Меньян, Марио Хила, Маттео Габбия, Страхиня Павлович, Первис Эступиньян, Самуэль Чуквуэзе, Юнус Муса, Адриен Рабьо, Диего Морейра, Кристиан Пулишич, Гонсалу Рамуш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 20-й минуте в составе Милан последовала вынужденная замена: Маттео Габбия уступил место Кони Де Винтер.

На 26-й минуте в составе Сассуоло последовала вынужденная замена: Федде Лейсен уступил место Кас Оденталь.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 41-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Первис Эступиньян (Милан).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Кони Де Винтер (Милан).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Милан поле покинул Первис Эступиньян, а вместо него вышел Лука Модрич.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьяно Эспозито на поле появился Кирон Боуи (Сассуоло).

На 60-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Василие Аджич, а вместо него вышел Кристиан Торстведт.

На 63-й минуте матча команда Милан открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Адриен Рабьо. Счет стал 0:1.

На 68-й минуте поединка команда Сассуоло сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кас Оденталь. Счет стал 1:1.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юнус Муса на поле появился Ардон Яшари (Милан).

На 78-й минуте в составе Милан поле покинул Кристиан Пулишич, а вместо него вышел Альфаджо Сиссе.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иньясе ван дер Бремпт на поле появился Симоне Чинквеграно (Сассуоло).

На 79-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Неманья Матич, а вместо него вышел Лука Липани.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Самуэль Чуквуэзе на поле появился Омари Хатчинсон (Милан).

На 87-й минуте предупреждение получил Гонсалу Рамуш (Милан).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Страхиня Павлович (Милан).

На 90-й минуте предупреждение получил Кристиан Торстведт (Сассуоло).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сассуоло и Милан завершился вничью со счетом 1:1.

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Предлагаем вашему вниманию запись матча Сассуоло - Милан, который состоялся 11 октября 2026 года, в рамках турнира: Чемпионат Италии 2026/27, 6-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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