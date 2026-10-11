Сассуоло - Милан (11.10.2026) | Чемпионат Италии 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сассуоло и Милан. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Франческо Фурно. Игра прошла на стадионе «Мапеи Стадиум» в городе Реджо-нель-Эмилия.
Стартовые составы команд
Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сассуоло (схема 4-3-3): Ариянет Мурич, Иньясе ван дер Бремпт, Дуе Чалета-Цар, Федде Лейсен, Джош Дойг, Василие Аджич, Неманья Матич, Даррил Бакола, Доменико Берарди, Себастьяно Эспозито, Арман Лорьянте.
Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Милан на сегодняшнюю встречу: Майк Меньян, Марио Хила, Маттео Габбия, Страхиня Павлович, Первис Эступиньян, Самуэль Чуквуэзе, Юнус Муса, Адриен Рабьо, Диего Морейра, Кристиан Пулишич, Гонсалу Рамуш.
Хроника матча и забитые голы
С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.
На 20-й минуте в составе Милан последовала вынужденная замена: Маттео Габбия уступил место Кони Де Винтер.
На 26-й минуте в составе Сассуоло последовала вынужденная замена: Федде Лейсен уступил место Кас Оденталь.
Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 41-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Первис Эступиньян (Милан).
На 45-й минуте в карточку арбитра попал Кони Де Винтер (Милан).
Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:
На 46-й минуте в составе Милан поле покинул Первис Эступиньян, а вместо него вышел Лука Модрич.
На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьяно Эспозито на поле появился Кирон Боуи (Сассуоло).
На 60-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Василие Аджич, а вместо него вышел Кристиан Торстведт.
На 63-й минуте матча команда Милан открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Адриен Рабьо. Счет стал 0:1.
На 68-й минуте поединка команда Сассуоло сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кас Оденталь. Счет стал 1:1.
На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Юнус Муса на поле появился Ардон Яшари (Милан).
На 78-й минуте в составе Милан поле покинул Кристиан Пулишич, а вместо него вышел Альфаджо Сиссе.
На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Иньясе ван дер Бремпт на поле появился Симоне Чинквеграно (Сассуоло).
На 79-й минуте в составе Сассуоло поле покинул Неманья Матич, а вместо него вышел Лука Липани.
На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Самуэль Чуквуэзе на поле появился Омари Хатчинсон (Милан).
На 87-й минуте предупреждение получил Гонсалу Рамуш (Милан).
На 90-й минуте в карточку арбитра попал Страхиня Павлович (Милан).
На 90-й минуте предупреждение получил Кристиан Торстведт (Сассуоло).
Итог встречи
На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сассуоло и Милан завершился вничью со счетом 1:1.
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