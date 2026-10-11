Фрайбург - Шальке (11.10.2026) | Чемпионат Германии 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Фрайбург и Шальке 04. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мартин Петерсен. Игра прошла на стадионе «Европа-Парк-Штадион» в городе Фрайбург.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Фрайбург (схема 4-2-3-1): Мио Бакхаус, Филипп Трой, Маттиас Гинтер, Филипп Линхарт, Жорди Макенго, Максимилиан Эггештайн, Янник Энгельхардт, Ян-Никлас Бесте, Юито Судзуки, Дерри Шерхант, Игор Матанович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Шальке 04 на сегодняшнюю встречу: Лорис Кариус, Хасан Куручай, Никола Катич, Максимилиан Вёбер, Адриана Гантенбайн, Суфьян Эль-Фаузи, Сатоси Танака, Робин Госенс, Мусса Силла, Кенан Караман, Джуниор Адаму.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 10-й минуте матча команда Фрайбург открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Максимилиан Эггештайн. Счет стал 1:0.

На 30-й минуте поединка команда Шальке 04 сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Кенан Караман. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 49-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Юито Судзуки (Фрайбург).

На 57-й минуте в карточку арбитра попал Маттиас Гинтер (Фрайбург).

На 64-й минуте Юито Судзуки (Фрайбург) получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 65-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Игор Матанович, а вместо него вышел Лукас Хёлер.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ян-Никлас Бесте на поле появился Сириак Ирье (Фрайбург).

На 69-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Янник Энгельхардт, а вместо него вышел Кэйсукэ Гото.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сатоси Танака на поле появился Рон Шалленберг (Шальке 04).

На 69-й минуте в составе Шальке 04 поле покинул Джуниор Адаму, а вместо него вышел Эдин Джеко.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Адриана Гантенбайн на поле появился Адиль Ауашиш (Шальке 04).

На 79-й минуте в составе Шальке 04 поле покинул Максимилиан Вёбер, а вместо него вышел Тимо Беккер.

На 79-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мусса Силла на поле появился Хван Хи Чхан (Шальке 04).

На 83-й минуте в составе Фрайбург поле покинул Филипп Трой, а вместо него вышел Лукас Кюблер.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дерри Шерхант на поле появился Винченцо Грифо (Фрайбург).

На 85-й минуте поединка команда Фрайбург сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Кэйсукэ Гото. Счет стал 2:1.

На 87-й минуте в карточку арбитра попал Хван Хи Чхан (Шальке 04).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Фрайбург и Шальке 04 завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Фрайбург.

Оставайтесь на GOOOOL365, чтобы первыми узнавать ход и итоги матчей, состояние турнирой таблицы и свежие футбольные новости!