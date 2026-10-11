Рубин - Динамо Москва (11.10.2026) | Чемпионат России 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Рубин Казань и Динамо Москва. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:30 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Иван Абросимов. Игра прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в городе Казань.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Рубин Казань (схема 5-4-1): Евгений Ставер, Андерсон Арройо, Никита Лобов, Игор Вуячич, Жахонгир Урозов, Илья Рожков, Илья Самошников, Велдин Ходжа, Игнасио Сааведра, Назми Грипши, Жак Сиве.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Динамо Москва на сегодняшнюю встречу: Андрей Лунёв, Хуан Касерес, Николас Маричаль, Давид Рикардо, Рубенс, Данил Глебов, Даниил Фомин, Ярослав Гладышев, Бителло, Артур Гомес, Константин Тюкавин.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 30-й минуте матча команда Динамо Москва открыла счет в игре. Мяч в свои ворота срезал Жахонгир Урозов. Счет стал 0:1.

На 37-й минуте Илья Самошников (Рубин Казань) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 41-й минуте в карточку арбитра попал Хуан Касерес (Динамо Москва).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Хуан Касерес, а вместо него вышел Леон Зайдензаль.

На 55-й минуте предупреждение получил Игнасио Сааведра (Рубин Казань).

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Игнасио Сааведра на поле появился Угочукву Иву (Рубин Казань).

На 61-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Никита Лобов, а вместо него вышел Руслан Безруков.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Артур Гомес на поле появился Виктор Окишор (Динамо Москва).

На 64-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Ярослав Гладышев, а вместо него вышел Жозуэ Казимир.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Назми Грипши на поле появился Ульви Бабаев (Рубин Казань).

На 79-й минуте в составе Рубин Казань поле покинул Жак Сиве, а вместо него вышел Эдди Сальседо.

На 82-й минуте Рубенс (Динамо Москва) получил прямую красную карточку и покинул поле.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Бителло на поле появился Дмитрий Скопинцев (Динамо Москва).

На 86-й минуте в составе Динамо Москва поле покинул Константин Тюкавин, а вместо него вышел Иван Сергеев.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Илья Рожков на поле появился Даниил Кузнецов (Рубин Казань).

На 90-й минуте предупреждение получил Жахонгир Урозов (Рубин Казань).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Рубин Казань и Динамо Москва завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Динамо Москва.

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