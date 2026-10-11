Бешикташ - Коджаэлиспор (11.10.2026) | Турция — Суперлига 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Бешикташ и Коджаэлиспор. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Абдулла Бугра Таскинсой. Игра прошла на стадионе «Стадион Тюпраш» в городе Стамбул.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Бешикташ (схема 4-1-4-1): Александр Нюбель, Амир Мурильо, Тьягу Джало, Эмирхан Топчу, Рыдван Йылмаз, Салих Озджан, Вацлав Черны, Фабио Миретти, Оркун Кёкчю, Леандро Троссар, Душан Влахович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Коджаэлиспор на сегодняшнюю встречу: Серхат Озташделен, Угур Каан Йылдыз, Онур Озтонга, Эмир Ортакая, Шоу, Гонсалу Соуза, Мамаду Сусохо, Беркан Кутлу, Тайфур Бингёль, Метехан Алтунбаш, Дэн Аджей.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Selçuk İnan (Коджаэлиспор).

На 18-й минуте матча команда Бешикташ открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Оркун Кёкчю. Счет стал 1:0.

На 27-й минуте поединка команда Коджаэлиспор сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Шоу. Счет стал 1:1.

На 29-й минуте в карточку арбитра попал Тайфур Бингёль (Коджаэлиспор).

На 31-й минуте поединка команда Бешикташ сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Душан Влахович. Счет стал 2:1.

На 39-й минуте в составе Бешикташ последовала вынужденная замена: Вацлав Черны уступил место Илхан Факили.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Гонсалу Соуза на поле появился Ригоберто Ривас (Коджаэлиспор).

На 70-й минуте в составе Коджаэлиспор поле покинул Тайфур Бингёль, а вместо него вышел Тобиас Фьельд Гулликсен.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дэн Аджей на поле появился Флорьян Айе (Коджаэлиспор).

На 71-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Салих Озджан, а вместо него вышел Уилфред Ндиди.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рыдван Йылмаз на поле появился Кассум Уаттара (Бешикташ).

На 71-й минуте в составе Бешикташ поле покинул Эмирхан Топчу, а вместо него вышел Эммануэль Агбаду.

На 78-й минуте предупреждение получил Серхат Озташделен (Коджаэлиспор).

На 78-й минуте в карточку арбитра попал Леандро Троссар (Бешикташ).

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Оркун Кёкчю на поле появился Картал Кайра Йылмаз (Бешикташ).

На 87-й минуте в составе Коджаэлиспор поле покинул Онур Озтонга, а вместо него вышел Макана Баку.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Угур Каан Йылдыз на поле появился Мухаррем Джинан (Коджаэлиспор).

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Бешикташ и Коджаэлиспор завершился с итоговым счетом 2:1 в пользу команды Бешикташ.

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