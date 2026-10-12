Труа - Марсель (11.10.2026) | Чемпионат Франции 2026/27

В воскресенье, 11 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Труа и Олимпик Марсель. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Гийом Паради. Игра прошла на стадионе «Стад де л'Об» в городе Труа.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Труа (схема 4-2-3-1): Патрик Бич, Лукас Маронье, Адриен Монфре, Мишель Диас, Паоло Гоцци, Мухамед Диоп, Карим Дерман, Антуан Милль, Айрон Гомис, Кандет Диавара, Жереми Ле Дуарон.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Олимпик Марсель на сегодняшнюю встречу: Джеффри де Ланге, Кельян Безахаф, Конрад Иган-Райли, Найеф Агерд, Эмерсон, Имад Абделли, Нухум Камиссоко, Амин Арит, Эйнджел Гомес, Игор Пайшао, Амин Гуири.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 22-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Лукас Маронье (Труа).

На 45-й минуте в карточку арбитра попал Эйнджел Гомес (Олимпик Марсель).

На 50-й минуте матча команда Олимпик Марсель открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Амин Арит. Счет стал 0:1.

На 58-й минуте предупреждение получил Карим Дерман (Труа).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе Труа поле покинул Айрон Гомис, а вместо него вышел Рено Рипар.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амин Гуири на поле появился Ниль Мопе (Олимпик Марсель).

На 63-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Амин Арит, а вместо него вышел Кейлиан Абдалла.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кандет Диавара на поле появился Уго Пикар (Труа).

На 73-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Нухум Камиссоко, а вместо него вышел Точукву Ннади.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жереми Ле Дуарон на поле появился Александр Филипоно (Труа).

На 78-й минуте в составе Труа поле покинул Карим Дерман, а вместо него вышел Крист Батола.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Мухамед Диоп на поле появился Тимоте Нкада (Труа).

На 87-й минуте в составе Олимпик Марсель поле покинул Эйнджел Гомес, а вместо него вышел Жоффре Кондогбья.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Игор Пайшао на поле появился Фарис Мумбанья (Олимпик Марсель).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Антуан Милль (Труа).

На 90-й минуте предупреждение получил Патрик Бич (Труа).

На 90-й минуте поединка команда Олимпик Марсель сумела удвоить преимущество. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Имад Абделли. Счет стал 0:2.

Итог встречи

На 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Труа и Олимпик Марсель завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Олимпик Марсель.

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