Локомотив - Акрон (13.10.2026) | Кубок России 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Локомотив Москва и Акрон Тольятти. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 18:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Локомотив Москва (схема 4-3-3): Илья Лантратов, Александр Сильянов, Жерзино Ньямси, Сесар Монтес, Лукас Фассон, Александр Коваленко, Николай Титков, Илья Еремеев, Зелимхан Бакаев, Николай Комличенко, Вадим Раков.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Акрон Тольятти на сегодняшнюю встречу: Игнат Тереховский, Йомар Роча, Жуан Эсковал, Йонуц Неделчару, Денис Попенков, Милутин Видосавлевич, Хетаг Хосонов, Никита Базилевский, Арсений Дмитриев, Артём Шуманский, Кевин Аревало.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 26-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Зелимхан Бакаев (Локомотив Москва).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Локомотив Москва поле покинул Вадим Раков, а вместо него вышел Сергей Пиняев.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Зелимхан Бакаев на поле появился Сергей Бабкин (Локомотив Москва).

На 46-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Жуан Эсковал, а вместо него вышел Марат Бокоев.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кевин Аревало на поле появился Максим Болдырев (Акрон Тольятти).

На 46-й минуте в составе Локомотив Москва поле покинул Сесар Монтес, а вместо него вышел Георгий Джикия.

На 49-й минуте матча команда Локомотив Москва открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Сергей Пиняев. Счет стал 1:0.

На 51-й минуте в карточку арбитра попал Сергей Пиняев (Локомотив Москва).

На 61-й минуте поединка команда Акрон Тольятти сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Артём Шуманский. Счет стал 1:1.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Никита Базилевский на поле появился Артем Сидоренко (Акрон Тольятти).

На 64-й минуте в составе Акрон Тольятти поле покинул Артём Шуманский, а вместо него вышел Слободан Тедич.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николай Комличенко на поле появился Владислав Голубев (Локомотив Москва).

На 74-й минуте в составе Локомотив Москва поле покинул Александр Сильянов, а вместо него вышел Данила Годяев.

На 85-й минуте предупреждение получил Георгий Джикия (Локомотив Москва).

На 85-й минуте в карточку арбитра попал Слободан Тедич (Акрон Тольятти).

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арсений Дмитриев на поле появился Дмитрий Пестряков (Акрон Тольятти).

На 90-й минуте предупреждение получил Йомар Роча (Акрон Тольятти).

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Локомотив Москва и Акрон Тольятти завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу команды Акрон Тольятти.

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