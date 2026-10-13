Краснодар - Факел (13.10.2026) | Кубок России 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ФК «Краснодар» и Факел Воронеж. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 20:45 по московскому времени.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ФК «Краснодар» (схема 4-3-3): Александр Корякин, Валентин Пальцев, Витор Тормена, Майзон Родригес, Артем Хмарин, Кевин Пина, Ефим Буркин, Магомед Оздоев, Хуан Боселли, Дмитрий Воробьев, Жуан Батши.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Факел Воронеж на сегодняшнюю встречу: Игорь Обухов, Альберт Габараев, Станислав Магкеев, Матвей Бардачев, Дарко Тодорович, Абдулла Багамаев, Равиль Нетфуллин, Ильнур Альшин, Алексей Сутормин, Белайди Пуси, Александр Кокшаров.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 3-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Александр Кокшаров (Факел Воронеж).

На 28-й минуте в составе Факел Воронеж последовала ранняя замена: Станислав Магкеев уступил место Клейтон Сампайо.

На 33-й минуте Валентин Пальцев (ФК «Краснодар») не сумел реализовать пенальти.

На 42-й минуте в карточку арбитра попал Альберт Габараев (Факел Воронеж).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дарко Тодорович на поле появился Антон Ковалёв (Факел Воронеж).

На 46-й минуте в составе ФК «Краснодар» поле покинул Жуан Батши, а вместо него вышел Джон Кордоба.

На 46-й минуте произошла еще одна замена: вместо Валентин Пальцев на поле появился Сергей Петров (ФК «Краснодар»).

На 61-й минуте в составе Факел Воронеж поле покинул Александр Кокшаров, а вместо него вышел Максим Турищев.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Белайди Пуси на поле появился Аксель Гнапи Дабле (Факел Воронеж).

На 63-й минуте в составе ФК «Краснодар» поле покинул Ефим Буркин, а вместо него вышел Даниил Уткин.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Дмитрий Воробьев на поле появился Кристиан (ФК «Краснодар»).

На 63-й минуте в составе ФК «Краснодар» поле покинул Магомед Оздоев, а вместо него вышел Александр Черников.

На 69-й минуте матча команда Факел Воронеж открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Абдулла Багамаев. Счет стал 0:1.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ильнур Альшин на поле появился Худайфа Эль-Махасни (Факел Воронеж).

На 81-й минуте поединка команда Факел Воронеж сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Максим Турищев. Счет стал 0:2.

На 86-й минуте предупреждение получил Алексей Сутормин (Факел Воронеж).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Абдулла Багамаев (Факел Воронеж).

Итог встречи

На 90-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ФК «Краснодар» и Факел Воронеж завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Факел Воронеж.

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