Ланс - Спортинг (13.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами РК Ланс и Спортинг ЛП. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Игорь Паяч. Игра прошла на стадионе «Стад Боллар-Делелис» в городе Ланс.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав РК Ланс (схема 3-4-2-1): Робин Риссер, Исмаэло Ганю, Самсон Байду, Киллиан Антонио, Сауд Абдулхамид, Микаэль Кюизанс, Амаду Айдара, Матье Удоль, Флориан Товен, Жуниор Кадиль, Франьо Иванович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Спортинг ЛП на сегодняшнюю встречу: Кайке, Иван Фреснеда, Эдуарду Куарежма, Гонсалу Инасиу, Максимилиано Араухо, Жуан Симойнш, Серхи Алтимира, Исса Думбия, Жени Катаму, Луис Хавьер Суарес, Нестори Иранкунда.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 22-й минуте матча команда Спортинг ЛП открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Луис Хавьер Суарес. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 58-й минуте в составе РК Ланс поле покинул Самсон Байду, а вместо него вышел Рубен Агилар.

На 58-й минуте произошла еще одна замена: вместо Франьо Иванович на поле появился Одсонн Эдуар (РК Ланс).

На 66-й минуте в составе Спортинг ЛП поле покинул Жени Катаму, а вместо него вышел Луис Гильерме.

На 68-й минуте произошла еще одна замена: вместо Сауд Абдулхамид на поле появился Михал Скураш (РК Ланс).

На 68-й минуте в составе РК Ланс поле покинул Жуниор Кадиль, а вместо него вышел Мезиан Меслуб.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 71-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Микаэль Кюизанс (РК Ланс).

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жуан Симойнш на поле появился Силас Андерсен (Спортинг ЛП).

На 73-й минуте в составе Спортинг ЛП поле покинул Нестори Иранкунда, а вместо него вышел Джесси Дерри.

На 74-й минуте поединка команда Спортинг ЛП сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Исса Думбия. Счет стал 0:2.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Амаду Айдара на поле появился Ясин Титрауи (РК Ланс).

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Флориан Товен (РК Ланс).

На 85-й минуте в составе Спортинг ЛП поле покинул Луис Хавьер Суарес, а вместо него вышел Фотис Иоаннидис.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исса Думбия на поле появился Педро Лима (Спортинг ЛП).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами РК Ланс и Спортинг ЛП завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Спортинг ЛП.

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