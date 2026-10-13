Сабах - Славия (13.10.2026) | Лига Чемпионов 2026/27

Во вторник, 13 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Сабах ФК и СК Славия Прага. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Себастьян Гишамер. Игра прошла на стадионе «Baki Olimpiya Stadionu» в городе Баку.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Сабах ФК (схема 4-2-3-1): Стас Покатилов, Аким Зедадка, Стив Солве, Аден Маккарти, Тимотеуш Пухач, Умарали Рахмоналиев, Иван Лепиница, Кахим Пэррис, Ду Кейрос, Велько Симич, Джой Лэнс Микельс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав СК Славия Прага на сегодняшнюю встречу: Якуб Маркович, Томаш Голеш, Давид Зима, Анж Н'Гессан, Томаш Влчек, Давид Мозес, Михал Садилек, Эммануэль Аяоси, Лукаш Провод, Даниел Штурм, Томаш Хоры.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 14-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Велько Симич (Сабах ФК).

На 49-й минуте матча команда Сабах ФК открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Кахим Пэррис. Счет стал 1:0.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе СК Славия Прага поле покинул Томаш Голеш, а вместо него вышел Мубарак Сулейман.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Михал Садилек на поле появился Виктор Новак (СК Славия Прага).

На 66-й минуте в карточку арбитра попал Стив Солве (Сабах ФК).

На 67-й минуте предупреждение получил Эммануэль Аяоси (СК Славия Прага).

На 72-й минуте в составе Сабах ФК поле покинул Стив Солве, а вместо него вышел Рахман Дашдамиров.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кахим Пэррис на поле появился Патрик Орфе М’Бина (Сабах ФК).

На 73-й минуте в составе Сабах ФК поле покинул Ду Кейрос, а вместо него вышел Кристиан Нвачукву.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Томаш Влчек на поле появился Сэмюэл Исифе (СК Славия Прага).

На 73-й минуте в составе СК Славия Прага поле покинул Томаш Хоры, а вместо него вышел Моймир Хитил.

На 74-й минуте в карточку арбитра попал Аким Зедадка (Сабах ФК).

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Анж Н'Гессан на поле появился Оскар Кубяк (СК Славия Прага).

На 77-й минуте предупреждение получил Оскар Кубяк (СК Славия Прага).

На 86-й минуте в составе Сабах ФК поле покинул Велько Симич, а вместо него вышел Абдуллах Хайбулаев.

На 88-й минуте поединка команда Сабах ФК сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Джой Лэнс Микельс. Счет стал 2:0.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Сабах ФК и СК Славия Прага завершился с итоговым счетом 2:0 в пользу команды Сабах ФК.

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