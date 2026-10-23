ОФИ - Байер (22.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 22 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ОФИ Крит и Байер 04. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Олексій Деревінський. Игра прошла на стадионе «Панкритио» в городе Ираклион.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ОФИ Крит (схема 3-4-3): Клидман Лило, Константинос Костулас, Ахиллеас Пунгурас, Крешимир Кризманич, Лоренцо Дикманн, Атанасиос Андруцос, Андреас Бухалакис, Николаос Атанасиу, Айтор Канталапьедра, Кенан Кодро, Тьяго Нусс.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Байер 04 на сегодняшнюю встречу: Янис Бласвих, Лукас Васкес, Джарелл Куанса, Лоик Баде, Факундо Медина, Эсекьель Фернандес, Алеиш Гарсия, Йонас Хофманн, Малик Тиллман, Афонсу Морейра, Патрик Шик.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Carles Martínez (Байер 04).

На 25-й минуте в карточку арбитра попал Алеиш Гарсия (Байер 04).

На 35-й минуте матча команда Байер 04 открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Йонас Хофманн. Счет стал 0:1.

На 37-й минуте поединка команда Байер 04 сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Йонас Хофманн. Счет стал 0:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе ОФИ Крит поле покинул Кенан Кодро, а вместо него вышел Таксиархис Фунтас.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Факундо Медина на поле появился Мигель Гутьеррес (Байер 04).

На 64-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Йонас Хофманн, а вместо него вышел Ибрагим Маза.

На 64-й минуте произошла еще одна замена: вместо Патрик Шик на поле появился Нейтан Телла (Байер 04).

На 72-й минуте в составе ОФИ Крит поле покинул Айтор Канталапьедра, а вместо него вышел Яннис Феодосулакис.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андреас Бухалакис на поле появился Яннис Апостолакис (ОФИ Крит).

На 74-й минуте в составе Байер 04 поле покинул Лукас Васкес, а вместо него вышел Эдмон Тапсоба.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Малик Тиллман на поле появился Мусса Диаби (Байер 04).

На 79-й минуте предупреждение получил Джарелл Куанса (Байер 04).

На 83-й минуте в составе ОФИ Крит поле покинул Константинос Костулас, а вместо него вышел Борха Гонсалес.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тьяго Нусс на поле появился Танасис Ситмалидис (ОФИ Крит).

На 86-й минуте в карточку арбитра попал Эсекьель Фернандес (Байер 04).

На 87-й минуте предупреждение получил Борха Гонсалес (ОФИ Крит).

Итог встречи

На 92-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ОФИ Крит и Байер 04 завершился с итоговым счетом 0:2 в пользу команды Байер 04.

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