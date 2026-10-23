Лех - Сандерленд (22.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 22 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Лех Познань и Сандерленд. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Балаж Берке. Игра прошла на стадионе «Энеа Стадион» в городе Познань.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Лех Познань (схема 4-2-3-1): Матеуш Лис, Жоэл Перейра, Матеуш Скшипчак, Терри Егбе, Михал Гургуль, Антоний Козубал, Радослав Муравский, Патрик Волемарк, Пабло Родригес, Даниель Хоканс, Микаэль Исхак.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Сандерленд на сегодняшнюю встречу: Робин Руфс, Норди Мукиеле, Кевин Дансо, Люк О'Нин, Даянн Метали, Гранит Джака, Жюль Ахока, Нильсон Ангуло, Хабиб Диарра, Малик Фофана, Тимур Тутеров.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 2-й минуте матча команда Сандерленд открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Тимур Тутеров. Счет стал 0:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 41-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кевин Дансо (Сандерленд).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 62-й минуте в составе Лех Познань поле покинул Даниель Хоканс, а вместо него вышел Луис Пальма.

На 62-й минуте произошла еще одна замена: вместо Пабло Родригес на поле появился Лео Бенгтссон (Лех Познань).

На 63-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Нильсон Ангуло, а вместо него вышел Крис Ригг.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Хабиб Диарра на поле появился Энцо Ле Фе (Сандерленд).

На 63-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Гранит Джака, а вместо него вышел Ноа Садики.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Норди Мукиеле на поле появился Трей Хьюм (Сандерленд).

На 70-й минуте поединка команда Лех Познань сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Лео Бенгтссон. Счет стал 1:1.

На 82-й минуте в составе Лех Познань поле покинул Патрик Волемарк, а вместо него вышел Густав Берггрен.

На 83-й минуте произошла еще одна замена: вместо Радослав Муравский на поле появился Янник Аньеро (Лех Познань).

На 85-й минуте в составе Сандерленд поле покинул Тимур Тутеров, а вместо него вышел Рейнилдо Мандава.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Микаэль Исхак на поле появился Филип Ягелло (Лех Познань).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Лех Познань и Сандерленд завершился вничью со счетом 1:1.

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