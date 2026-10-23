Ференцварош - Торринсе (22.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 22 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ференцварош и Торреэнсе. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жером Брисар. Игра прошла на стадионе «Групама Арена» в городе Будапешт.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ференцварош (схема 4-2-3-1): Даниэль Радноти, Оливер Надь, Мариано Гомес, Натан Зооре, Каллум О'Дауда, Адам Надь, Адам Мадарас, Даниэль Арзани, Кристоффер Захариассен, Велько Бирманчевич, Юсуф Бамиделе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Торреэнсе на сегодняшнюю встречу: Лукас Паес, Жонатан Мутомбо, Мохамед Али Дьядье, Волней Волней, Хави Васкес, Амин Удрири, Алехандро Альфаро, Мануэль Посо, Жоау Маркеш, Карем Зоаби, Муса Драмме.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 9-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Кристоффер Захариассен (Ференцварош).

На 17-й минуте в карточку арбитра попал Алехандро Альфаро (Торреэнсе).

На 19-й минуте предупреждение получил Жонатан Мутомбо (Торреэнсе).

На 20-й минуте матча команда Ференцварош открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Юсуф Бамиделе. Счет стал 1:0.

На 23-й минуте поединка команда Торреэнсе сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Мануэль Посо. Счет стал 1:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 57-й минуте в составе Ференцварош поле покинул Адам Мадарас, а вместо него вышел Мариус Корбу.

На 58-й минуте поединка команда Ференцварош сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Мариано Гомес. Счет стал 2:1.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Алехандро Альфаро на поле появился Данни Жан (Торреэнсе).

На 63-й минуте в составе Торреэнсе поле покинул Карем Зоаби, а вместо него вышел Нуха Ятта.

На 68-й минуте в карточку арбитра попал Юсуф Бамиделе (Ференцварош).

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Муса Драмме на поле появился Малик Абубакари (Торреэнсе).

На 74-й минуте в составе Торреэнсе поле покинул Мануэль Посо, а вместо него вышел Луис Кинтеро.

На 75-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниэль Арзани на поле появился Хабиб Майга (Ференцварош).

На 75-й минуте в составе Ференцварош поле покинул Юсуф Бамиделе, а вместо него вышел Ленни Жозеф.

На 76-й минуте предупреждение получил Мариус Корбу (Ференцварош).

На 80-й минуте поединка команда Ференцварош сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. К этому привел автогол в исполнении Мохамед Али Дьядье. Счет стал 3:1.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Жоау Маркеш на поле появился Андре Симойнш (Торреэнсе).

На 87-й минуте в составе Ференцварош поле покинул Велько Бирманчевич, а вместо него вышел Кристиан Листеш.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кристоффер Захариассен на поле появился Джонатан Леви (Ференцварош).

На 89-й минуте поединка команда Ференцварош сумела увеличить преимущество до 3 мяча. Точным ударом отметился Кристиан Листеш. Счет стал 4:1.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Оливер Надь (Ференцварош).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ференцварош и Торреэнсе завершился с итоговым счетом 4:1 в пользу команды Ференцварош.

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