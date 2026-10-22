Динамо Загреб - НЕК Неймеген (22.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 22 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ГНК Динамо Загреб и НЕК. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мантредас Лукьянчукс. Игра прошла на стадионе «Стадион Максимир» в городе Загреб.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ГНК Динамо Загреб (схема 4-1-4-1): Доминик Котарски, Нико Галешич, Серхи Домингес, Скотт Маккенна, Маттео Винлёф, Йосип Мишич, Икер Альмена, Лука Стойкович, Лука Иванушец, Арбер Ходжа, Дион Дрена Бельо.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав НЕК на сегодняшнюю встречу: Гонсало Креттас, Тобиас Сторм, Перр Схюрс, Деверон Фонвилле, Деннис Гайгер, Дарко Неяшмич, Ноэ Лебретон, Ахметджан Каплан, Чэрон Шери, Брайан Линссен, Клемент Бишофф.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 23-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Дион Дрена Бельо (ГНК Динамо Загреб).

На 25-й минуте матча команда НЕК открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Клемент Бишофф. Счет стал 0:1.

На 33-й минуте поединка команда ГНК Динамо Загреб сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Дион Дрена Бельо. Счет стал 1:1.

На 37-й минуте поединка команда ГНК Динамо Загреб сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Дион Дрена Бельо. Счет стал 2:1.

На 44-й минуте в карточку арбитра попал Ноэ Лебретон (НЕК).

На 45-й минуте поединка команда НЕК сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Брайан Линссен. Счет стал 2:2.

На 54-й минуте поединка команда НЕК сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Брайан Линссен. Счет стал 2:3.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе ГНК Динамо Загреб поле покинул Икер Альмена, а вместо него вышел Дани Родригес.

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арбер Ходжа на поле появился Мислав Оршич (ГНК Динамо Загреб).

На 67-й минуте в составе ГНК Динамо Загреб поле покинул Нико Галешич, а вместо него вышел Морис Валинчич.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Деннис Гайгер на поле появился Джамиро Монтейро (НЕК).

На 76-й минуте в составе ГНК Динамо Загреб поле покинул Маттео Винлёф, а вместо него вышел Бруно Года.

На 76-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лука Иванушец на поле появился Лукас Качавенда (ГНК Динамо Загреб).

На 80-й минуте поединка команда НЕК сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Чэрон Шери. Счет стал 2:4.

На 81-й минуте в составе НЕК поле покинул Деверон Фонвилле, а вместо него вышел Кевин Керс.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Перр Схюрс на поле появился Габриэль Брас (НЕК).

На 90-й минуте в составе НЕК поле покинул Чэрон Шери, а вместо него вышел Виллум Тор Виллумссон.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Брайан Линссен на поле появился Кай Сирхёйс (НЕК).

На 90-й минуте предупреждение получил Клемент Бишофф (НЕК).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ГНК Динамо Загреб и НЕК завершился с итоговым счетом 2:4 в пользу команды НЕК.

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