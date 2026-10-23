Ювентус - Ренн (22.10.2026) | Лига Европы 2026/27

В четверг, 22 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Ювентус и Стад Ренне. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Мортен Крох. Игра прошла на стадионе «Альянц Стадиум» в городе Турин.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Ювентус (схема 3-5-2): Гульельмо Викарио, Федерико Гатти, Глейсон Бремер, Ллойд Келли, Зеки Челик, Уэстон Маккенни, Дуглас Луис, Тён Копмейнерс, Андреа Камбьязо, Ник Вольтемаде, Рандаль Коло-Муани.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Стад Ренне на сегодняшнюю встречу: Брис Самба, Брайан Рейнольдс, Абдельхамид Аит Будлал, Чарли Крессвелл, Антони Руо, Махамаду Нагида, Адриен Томассон, Валантен Ронжье, Махди Камара, Булайе Диа, Муса Аль-Тамари.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 5-й минуте матча команда Ювентус открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Зеки Челик. Счет стал 1:0.

На 15-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Муса Аль-Тамари. Счет стал 1:1.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 19-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Федерико Гатти (Ювентус).

На 43-й минуте поединка команда Стад Ренне сумела выйти вперед. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Булайе Диа. Счет стал 1:2.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Ювентус поле покинул Зеки Челик, а вместо него вышел Пьер Калулу.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Федерико Гатти на поле появился Николас Гонсалес (Ювентус).

На 67-й минуте поединка команда Ювентус сумела сравнять счет. Удар с одиннадцатиметровой отметки точно исполнил Ник Вольтемаде. Счет стал 2:2.

На 80-й минуте в составе Ювентус поле покинул Ллойд Келли, а вместо него вышел Джон Лукуми.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рандаль Коло-Муани на поле появился Жереми Бога (Ювентус).

На 81-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Адриен Томассон, а вместо него вышел Себастьян Шиманьски.

На 81-й минуте произошла еще одна замена: вместо Булайе Диа на поле появился Исса Сумаре (Стад Ренне).

На 81-й минуте в составе Стад Ренне поле покинул Муса Аль-Тамари, а вместо него вышел Элиэзер Майенда.

На 82-й минуте в карточку арбитра попал Абдельхамид Аит Будлал (Стад Ренне).

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Андреа Камбьязо на поле появился Керим Алайбегович (Ювентус).

Итог встречи

На 98-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Ювентус и Стад Ренне завершился вничью со счетом 2:2.

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