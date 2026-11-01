Динамо Киев - Оболонь-Бровар 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: НСК Олимпийский (Киев, Украина), вместимость: 70050
22 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
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Составы команд
Динамо К
Киев
Оболонь-Бровар
Киев
История личных встреч
|13.03.2026
|Украина — Премьер-лига
|20-й тур
|2 : 1
|13.09.2025
|Украина — Премьер-лига
|5-й тур
|2 : 2
|18.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|25-й тур
|3 : 0
|19.10.2024
|Украина — Премьер-лига
|10-й тур
|1 : 5
|11.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|27.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|1 : 0
|04.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|2 : 4
|27.10.2015
|Кубок Украины
|1/8 финала. 2-й матч
|5 : 0
|23.09.2015
|Кубок Украины
|1/8 финала. 1-й матч
|0 : 2
|26.11.2011
|Украина - Премьер-лига
|18-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|Полесье
|11
|28
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|11
|23
|4
|Металлист 1925
|9
|21
|5
|Карпаты
|11
|19
|6
|ЛНЗ Черкассы
|11
|18
|7
|Заря
|12
|18
|8
|Буковина
|12
|13
|9
|Колос
|10
|12
|10
|Левый Берег
|12
|10
|11
|Эпицентр
|12
|10
|12
|Черноморец
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|11
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|10
|7
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