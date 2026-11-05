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Трабзонспор - Фрайбург 5 ноября обзор матча

Дата публикации: 05-11-2026
Трабзонспор
Трабзонспор
0 : 1
Фрайбург
Фрайбург
События матча Трабзонспор - Фрайбург
14'
Лукас Кюблер (0 - 1)
27'
Ноа Савиоло
53'
Чибуйке Нвайву
58'
Озан Туфан / Батиста Менди
61'
Юито Судзуки / Кэйсукэ Гото
61'
Дерри Шерхант / Винченцо Грифо
68'
Максимилиан Эггештайн
72'
Ян-Никлас Бесте / Сириак Ирье
81'
Янник Энгельхардт
84'
Жорди Макенго
87'
Филипп Трой / Лукас Кюблер
87'
Бенджамин Бушуари / Мустафа Эскихеллач
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Фрайбург
Фрайбург, Германия
24КамерунврАндре Онана
3ФранциязщБатиста Менди
58'
20Кабо-ВердезщВагнер Пина
27НигериязщЧибуйке Нвайву
39ТурциязщДженк Озкачар
6Бразилияпз Фабиньо
19ТурцияпзМустафа Эскихеллач
88'
7АлбаниянпЭрнест Мучи
10ЕгипетнпМохамед Салах
30НигериянпПол Онуачу
70БельгиянпНоа Савьолу
11ТурцияпзОзан Туфан
58'
8МароккопзБеньямин Бушуари
88'
1ГерманияврМио Бакхаус
3АвстриязщФилипп Линхарт
17ГерманиязщЛукас Кюблер
87'
28ГерманиязщМаттиас Гинтер
33ФранциязщЖорди Макенго
8ГерманияпзМаксимилиан Эггештайн
16ГерманияпзЯнник Энгельхардт
32ИталияпзВинченцо Грифо
61'
22Буркина-ФасонпСирьяк Ирье
73'
31ХорватиянпИгор Матанович
42ЯпониянпКэисукэ Гото
61'
14ЯпонияпзЮито Судзуки
61'
7ГерманияпзДерри Шерхант
61'
19ГерманияпзЯн-Никлас Бесте
73'
29ГерманиязщФилипп Трой
87'
Запасные
1ТурцияврАхмет Йылдырым
4ТурциязщСамет Акайдын
15ЧерногориязщСтефан Савич
57ТурцияпзМелих Кабасакал
90ТурцияпзОгуджан Эртем
96ТурцияErol Colak
81ТурцияMustafa Akcay
89ТурцияAhmet Cemil Guren
24ГерманияврЯнник Хут
5ГерманиязщАнтони Юнг
27ТурциязщБеркай Йылмаз
30ГерманиязщКристиан Гюнтер
37ГерманиязщМаксимилиан Розенфельдер
20ЯпонияпзРихито Ямамото
39ШвейцарияпзРоувен Тарнуцер
9ГерманиянпЛукас Хёлер
Главные тренеры
ГерманияТомас Райс
ГерманияЮлиан Шустер
Голы
Лукас Кюблер
0:1
14'
Наказания
Ноа Савьолу
28'
Чибуйке Нвайву
52'
Максимилиан Эггештайн
68'
Янник Энгельхардт
81'
Жорди Макенго
84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Трабзонспор - Фрайбург, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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