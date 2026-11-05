Трабзонспор - Фрайбург 5 ноября обзор матча Дата публикации: 05-11-2026 Трабзонспор 0 : 1 Фрайбург События матча Трабзонспор - Фрайбург 14' ⚽ Лукас Кюблер (0 - 1) 27' Ноа Савиоло 53' Чибуйке Нвайву 58' ⇄ Озан Туфан / Батиста Менди 61' ⇄ Юито Судзуки / Кэйсукэ Гото 61' ⇄ Дерри Шерхант / Винченцо Грифо 68' Максимилиан Эггештайн 72' ⇄ Ян-Никлас Бесте / Сириак Ирье 81' Янник Энгельхардт 84' Жорди Макенго 87' ⇄ Филипп Трой / Лукас Кюблер 87' ⇄ Бенджамин Бушуари / Мустафа Эскихеллач Составы команд Трабзонспор Трабзон, Турция Фрайбург Фрайбург, Германия 24 вр Андре Онана 3 зщ Батиста Менди 58' 20 зщ Вагнер Пина 27 зщ Чибуйке Нвайву 39 зщ Дженк Озкачар 6 пз Фабиньо 19 пз Мустафа Эскихеллач 88' 7 нп Эрнест Мучи 10 нп Мохамед Салах 30 нп Пол Онуачу 70 нп Ноа Савьолу 11 пз Озан Туфан 58' 8 пз Беньямин Бушуари 88' 1 вр Мио Бакхаус 3 зщ Филипп Линхарт 17 зщ Лукас Кюблер 87' 28 зщ Маттиас Гинтер 33 зщ Жорди Макенго 8 пз Максимилиан Эггештайн 16 пз Янник Энгельхардт 32 пз Винченцо Грифо 61' 22 нп Сирьяк Ирье 73' 31 нп Игор Матанович 42 нп Кэисукэ Гото 61' 14 пз Юито Судзуки 61' 7 пз Дерри Шерхант 61' 19 пз Ян-Никлас Бесте 73' 29 зщ Филипп Трой 87' Запасные 1 вр Ахмет Йылдырым 4 зщ Самет Акайдын 15 зщ Стефан Савич 57 пз Мелих Кабасакал 90 пз Огуджан Эртем 96 Erol Colak 81 Mustafa Akcay 89 Ahmet Cemil Guren 24 вр Янник Хут 5 зщ Антони Юнг 27 зщ Беркай Йылмаз 30 зщ Кристиан Гюнтер 37 зщ Максимилиан Розенфельдер 20 пз Рихито Ямамото 39 пз Роувен Тарнуцер 9 нп Лукас Хёлер Главные тренеры Томас Райс Юлиан Шустер Голы Лукас Кюблер 0:1 14' Наказания Ноа Савьолу 28' Чибуйке Нвайву 52' Максимилиан Эггештайн 68' Янник Энгельхардт 81' Жорди Макенго 84'

Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Трабзонспор - Фрайбург, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.

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