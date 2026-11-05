Трабзонспор - Фрайбург 5 ноября обзор матча
Дата публикации: 05-11-2026
Трабзонспор
0 : 1
Фрайбург
События матча Трабзонспор - Фрайбург
14'
⚽
Лукас Кюблер (0 - 1)
27'
Ноа Савиоло
53'
Чибуйке Нвайву
58'
⇄
Озан Туфан / Батиста Менди
61'
⇄
Юито Судзуки / Кэйсукэ Гото
61'
⇄
Дерри Шерхант / Винченцо Грифо
68'
Максимилиан Эггештайн
72'
⇄
Ян-Никлас Бесте / Сириак Ирье
81'
Янник Энгельхардт
84'
Жорди Макенго
87'
⇄
Филипп Трой / Лукас Кюблер
87'
⇄
Бенджамин Бушуари / Мустафа Эскихеллач
Составы команд
Трабзонспор
Трабзон, Турция
Фрайбург
Фрайбург, Германия
|24
|вр
|Андре Онана
|3
|зщ
|Батиста Менди
58'
|20
|зщ
|Вагнер Пина
|27
|зщ
|Чибуйке Нвайву
|39
|зщ
|Дженк Озкачар
|6
|пз
|Фабиньо
|19
|пз
|Мустафа Эскихеллач
88'
|7
|нп
|Эрнест Мучи
|10
|нп
|Мохамед Салах
|30
|нп
|Пол Онуачу
|70
|нп
|Ноа Савьолу
|11
|пз
|Озан Туфан
58'
|8
|пз
|Беньямин Бушуари
88'
|1
|вр
|Мио Бакхаус
|3
|зщ
|Филипп Линхарт
|17
|зщ
|Лукас Кюблер
87'
|28
|зщ
|Маттиас Гинтер
|33
|зщ
|Жорди Макенго
|8
|пз
|Максимилиан Эггештайн
|16
|пз
|Янник Энгельхардт
|32
|пз
|Винченцо Грифо
61'
|22
|нп
|Сирьяк Ирье
73'
|31
|нп
|Игор Матанович
|42
|нп
|Кэисукэ Гото
61'
|14
|пз
|Юито Судзуки
61'
|7
|пз
|Дерри Шерхант
61'
|19
|пз
|Ян-Никлас Бесте
73'
|29
|зщ
|Филипп Трой
87'
Запасные
|1
|вр
|Ахмет Йылдырым
|4
|зщ
|Самет Акайдын
|15
|зщ
|Стефан Савич
|57
|пз
|Мелих Кабасакал
|90
|пз
|Огуджан Эртем
|96
|Erol Colak
|81
|Mustafa Akcay
|89
|Ahmet Cemil Guren
|24
|вр
|Янник Хут
|5
|зщ
|Антони Юнг
|27
|зщ
|Беркай Йылмаз
|30
|зщ
|Кристиан Гюнтер
|37
|зщ
|Максимилиан Розенфельдер
|20
|пз
|Рихито Ямамото
|39
|пз
|Роувен Тарнуцер
|9
|нп
|Лукас Хёлер
Главные тренеры
|Томас Райс
|Юлиан Шустер
Голы
Лукас Кюблер
0:1
14'
Наказания
Ноа Савьолу
28'
Чибуйке Нвайву
52'
Максимилиан Эггештайн
68'
Янник Энгельхардт
81'
Жорди Макенго
84'
Предлагаем вашему вниманию обзор матча онлайн Трабзонспор - Фрайбург, который состоялся 5 ноября 2026 года, в рамках турнира: Лига конференций 2026/27, 3-й тур. Для тех, кто не смог увидеть эту игру в прямом эфире или решил повторно испытать эмоции от забитых мячей, для вас мы подготовили ссылки, где вы сможете посмотреть матч в повторе, как на компьютере, так и на мобильном устройстве.
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