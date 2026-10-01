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Малага - Эспаньол 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30389
09 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Малага
Эспаньол

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Малага
Малага
Эспаньол
Барселона
1 Испания вр Альфонсо Эрреро
3 Испания зщ Карлос Пуга
31 Испания зщ Рафита Гарридо
15 Испания зщ Анхель Ресио
25 Испания зщ Хуан Беррокаль
18 Испания пз Пабло Мартинес
22 Испания пз Даниэль Лоренсо
8 Испания нп Карлос Дотор
11 Испания нп Хоакин Муньос
9 Испания нп Чупе
10 Испания нп Давид Ларрубия
13 Сербия вр Марко Дмитрович
23 Марокко зщ Омар Эль-Хилали
14 Испания зщ Унай Нуньес
6 Уругвай зщ Леандро Кабрера
3 Нидерланды зщ Квилиндсхи Хартман
22 Испания пз Aлекс Калатрава
8 Испания пз Эду Эспосито
4 Испания пз Урко Гонсалес
24 Англия нп Тайрис Долан
18 Испания нп Маркос Фернандес
9 Испания нп Роберто Фернандес
Главные тренеры
Испания Хуан Фунес
Испания Маноло Гонсалес
История личных встреч
02.05.2021 Испания - Сегунда Сегунда. 37-й тур Эспаньол3 : 0Малага
02.11.2020 Испания - Сегунда Сегунда. 10-й тур Малага0 : 3Эспаньол
13.05.2018 Испания - Примера 37-й тур Эспаньол4 : 1Малага
08.01.2018 Испания - Примера 18-й тур Малага0 : 1Эспаньол
04.02.2017 Испания - Примера 21-й тур Малага0 : 1Эспаньол
26.08.2016 Испания - Примера 2-й тур Эспаньол2 : 2Малага
03.04.2016 Испания - Примера 31-й тур Малага1 : 1Эспаньол
21.11.2015 Испания - Примера 12-й тур Эспаньол2 : 0Малага
15.02.2015 Испания - Примера 23-й тур Малага0 : 2Эспаньол
21.09.2014 Испания - Примера 4-й тур Эспаньол2 : 2Малага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Барселона721
2
Лига чемпионов
Атлетико М716
3
Лига чемпионов
Бетис716
4
Лига чемпионов
Реал Мадрид715
5
Лига Европы
Севилья713
6
Лига конференций
Алавес711
7 Депортиво710
8 Реал Сосьедад710
9 Осасуна78
10 Райо Вальекано78
11 Вильярреал78
12 Атлетик Б68
13 Хетафе78
14 Сельта77
15 Эспаньол77
16 Расинг77
17 Леванте65
18
Зона вылета
Эльче75
19
Зона вылета
Валенсия74
20
Зона вылета
Малага73
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Малага
0%
Ничья
0%
Эспаньол
0%

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