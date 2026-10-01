Малага - Эспаньол 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Ла-Росаледа (Малага, Испания), вместимость: 30389
09 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Испания — Ла Лига, 8-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Малага
Малага
Эспаньол
Барселона
|1
|вр
|Альфонсо Эрреро
|3
|зщ
|Карлос Пуга
|31
|зщ
|Рафита Гарридо
|15
|зщ
|Анхель Ресио
|25
|зщ
|Хуан Беррокаль
|18
|пз
|Пабло Мартинес
|22
|пз
|Даниэль Лоренсо
|8
|нп
|Карлос Дотор
|11
|нп
|Хоакин Муньос
|9
|нп
|Чупе
|10
|нп
|Давид Ларрубия
|13
|вр
|Марко Дмитрович
|23
|зщ
|Омар Эль-Хилали
|14
|зщ
|Унай Нуньес
|6
|зщ
|Леандро Кабрера
|3
|зщ
|Квилиндсхи Хартман
|22
|пз
|Aлекс Калатрава
|8
|пз
|Эду Эспосито
|4
|пз
|Урко Гонсалес
|24
|нп
|Тайрис Долан
|18
|нп
|Маркос Фернандес
|9
|нп
|Роберто Фернандес
Главные тренеры
|Хуан Фунес
|Маноло Гонсалес
История личных встреч
|02.05.2021
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 37-й тур
|3 : 0
|02.11.2020
|Испания - Сегунда
|Сегунда. 10-й тур
|0 : 3
|13.05.2018
|Испания - Примера
|37-й тур
|4 : 1
|08.01.2018
|Испания - Примера
|18-й тур
|0 : 1
|04.02.2017
|Испания - Примера
|21-й тур
|0 : 1
|26.08.2016
|Испания - Примера
|2-й тур
|2 : 2
|03.04.2016
|Испания - Примера
|31-й тур
|1 : 1
|21.11.2015
|Испания - Примера
|12-й тур
|2 : 0
|15.02.2015
|Испания - Примера
|23-й тур
|0 : 2
|21.09.2014
|Испания - Примера
|4-й тур
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Барселона
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Атлетико М
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Бетис
|7
|16
| 4
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|7
|15
| 5
Лига Европы
|Севилья
|7
|13
| 6
Лига конференций
|Алавес
|7
|11
|7
|Депортиво
|7
|10
|8
|Реал Сосьедад
|7
|10
|9
|Осасуна
|7
|8
|10
|Райо Вальекано
|7
|8
|11
|Вильярреал
|7
|8
|12
|Атлетик Б
|6
|8
|13
|Хетафе
|7
|8
|14
|Сельта
|7
|7
|15
|Эспаньол
|7
|7
|16
|Расинг
|7
|7
|17
|Леванте
|6
|5
| 18
Зона вылета
|Эльче
|7
|5
| 19
Зона вылета
|Валенсия
|7
|4
| 20
Зона вылета
|Малага
|7
|3
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