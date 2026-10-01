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Айнтрахт Б - Хольштайн 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
09 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Айнтрахт Б
Хольштайн

Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча


Стартовый состав
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Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
Германия Тим Вальтер
История личных встреч
02.05.2026 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур Хольштайн2 : 0Айнтрахт Б
07.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур Айнтрахт Б1 : 1Хольштайн
19.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур Хольштайн1 : 2Айнтрахт Б
30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур Айнтрахт Б0 : 1Хольштайн
17.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур Айнтрахт Б2 : 3Хольштайн
13.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур Хольштайн3 : 0Айнтрахт Б
30.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур Хольштайн3 : 1Айнтрахт Б
26.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур Айнтрахт Б0 : 0Хольштайн
13.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур Хольштайн6 : 2Айнтрахт Б
08.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур Айнтрахт Б0 : 0Хольштайн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта618
2
Повышение
Нюрнберг616
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм613
4 Вольфсбург611
5 Кайзерслаутерн611
6 Магдебург610
7 Энерги68
8 Санкт-Паули67
9 Бохум67
10 Ганновер-9667
11 Оснабрюк67
12 Гройтер Фюрт66
13 Арминия65
14 Карлсруэ65
15 Айнтрахт Б64
16
Стыковая зона
Хольштайн64
17
Зона вылета
Динамо Др64
18
Зона вылета
Дармштадт 9864
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Айнтрахт Б
0%
Ничья
0%
Хольштайн
0%

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