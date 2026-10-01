Айнтрахт Б - Хольштайн 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474 09 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига , 7-й тур

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Составы команд Айнтрахт Б Брауншвейг Хольштайн Киль Главные тренеры Тим Вальтер История личных встреч 02.05.2026 Германия — Вторая Бундеслига 32-й тур 2 : 0 07.12.2025 Германия — Вторая Бундеслига 15-й тур 1 : 1 19.01.2024 Германия - Вторая Бундеслига 18-й тур 1 : 2 30.07.2023 Германия - Вторая Бундеслига 1-й тур 0 : 1 17.02.2023 Германия - Вторая Бундеслига 21-й тур 2 : 3 13.08.2022 Германия - Вторая Бундеслига 4-й тур 3 : 0 30.01.2021 Германия - Вторая Бундеслига 19-й тур 3 : 1 26.09.2020 Германия - Вторая Бундеслига 2-й тур 0 : 0 13.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига 34-й тур 6 : 2 08.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 17-й тур 0 : 0 Турнирная таблица № Команда И О 1 Повышение Герта 6 18 2 Повышение Нюрнберг 6 16 3 Плей-офф за повышение Хайденхайм 6 13 4 Вольфсбург 6 11 5 Кайзерслаутерн 6 11 6 Магдебург 6 10 7 Энерги 6 8 8 Санкт-Паули 6 7 9 Бохум 6 7 10 Ганновер-96 6 7 11 Оснабрюк 6 7 12 Гройтер Фюрт 6 6 13 Арминия 6 5 14 Карлсруэ 6 5 15 Айнтрахт Б 6 4 16 Стыковая зона Хольштайн 6 4 17 Зона вылета Динамо Др 6 4 18 Зона вылета Дармштадт 98 6 4