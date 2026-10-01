Айнтрахт Б - Хольштайн 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Айнтрахт (Брауншвейг, Германия), вместимость: 24474
09 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Ссылки на трансляцию будет доступны за 15 мин до начала матча
Стартовый состав
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Составы команд
Айнтрахт Б
Брауншвейг
Хольштайн
Киль
Главные тренеры
|Тим Вальтер
История личных встреч
|02.05.2026
|Германия — Вторая Бундеслига
|32-й тур
|2 : 0
|07.12.2025
|Германия — Вторая Бундеслига
|15-й тур
|1 : 1
|19.01.2024
|Германия - Вторая Бундеслига
|18-й тур
|1 : 2
|30.07.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|1-й тур
|0 : 1
|17.02.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|21-й тур
|2 : 3
|13.08.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|4-й тур
|3 : 0
|30.01.2021
|Германия - Вторая Бундеслига
|19-й тур
|3 : 1
|26.09.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|13.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|34-й тур
|6 : 2
|08.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|17-й тур
|0 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|6
|18
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|6
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|6
|13
|4
|Вольфсбург
|6
|11
|5
|Кайзерслаутерн
|6
|11
|6
|Магдебург
|6
|10
|7
|Энерги
|6
|8
|8
|Санкт-Паули
|6
|7
|9
|Бохум
|6
|7
|10
|Ганновер-96
|6
|7
|11
|Оснабрюк
|6
|7
|12
|Гройтер Фюрт
|6
|6
|13
|Арминия
|6
|5
|14
|Карлсруэ
|6
|5
|15
|Айнтрахт Б
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|6
|4
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