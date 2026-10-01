Ланс - Лион 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
09 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Стартовый состав
Статистика встреч
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Составы команд
Ланс
Ланс
Лион
Лион
|16
|вр
|Матьё Горжелен
|32
|зщ
|Киллиан Антонио
|20
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|14
|зщ
|Матьё Юдоль
|2
|пз
|Рубен Агилар
|5
|пз
|Андрия Булатович
|10
|пз
|Флорьян Товен
|38
|пз
|Мезиан Суареш
|27
|пз
|Микаэль Кюизанс
|19
|нп
|Абдалла Сима
|28
|нп
|Жуниор Кадиль
|1
|вр
|Доминик Грейф
|13
|зщ
|Закари Атекаме
|20
|зщ
|Феликс Бахер
|21
|зщ
|Рубен Клюйверт
|16
|зщ
|Абнер
|2
|пз
|Мадс Бидструп
|23
|пз
|Тайлер Мортон
|7
|пз
|Эрнест Нуама
|8
|пз
|Корентин Толиссо
|10
|пз
|Павел Шульц
|17
|нп
|Луа Опенда
Главные тренеры
|Дино Топпмёллер
|Паулу Фонсека
История личных встреч
|17.05.2026
|Франция — Лига 1
|34-й тур
|0 : 4
|05.03.2026
|Кубок Франции
|1/4 финала
|2 : 2 4 : 5
|16.08.2025
|Франция — Лига 1
|1-й тур
|0 : 1
|04.05.2025
|Франция — Лига 1
|32-й тур
|1 : 2
|15.09.2024
|Франция — Лига 1
|4-й тур
|0 : 0
|03.03.2024
|Франция - Лига 1
|24-й тур
|0 : 3
|02.12.2023
|Франция - Лига 1
|14-й тур
|3 : 2
|12.02.2023
|Франция - Лига 1
|23-й тур
|2 : 1
|02.10.2022
|Франция - Лига 1
|9-й тур
|1 : 0
|19.02.2022
|Франция - Лига 1
|25-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Монако
|5
|13
| 2
Лига чемпионов
|Лион
|5
|11
| 3
Лига чемпионов
|Париж
|5
|11
| 4
Лига чемпионов
|Лилль
|5
|10
| 5
Лига Европы
|Ренн
|5
|10
| 6
Лига конференций
|ПСЖ
|5
|8
|7
|Анже
|5
|7
|8
|Страсбург
|5
|7
|9
|Ле-Ман
|5
|6
|10
|Осер
|5
|6
|11
|Брест
|5
|5
|12
|Лорьян
|5
|5
|13
|Тулуза
|5
|5
|14
|Ницца
|5
|5
|15
|Ланс
|5
|4
| 16
Стыковая зона
|Труа
|5
|4
| 17
Зона вылета
|Марсель
|5
|3
| 18
Зона вылета
|Гавр
|5
|2
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