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Ланс - Лион 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Боллар-Делелис (Ланс, Франция), вместимость: 41233
09 Октября 2026 года в 21:45 (+03:00). Франция — Лига 1, 6-й тур
Главный судья: Жереми Стина (Франция);
Ланс
Лион

Стартовый состав
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Составы команд
Ланс
Ланс
Лион
Лион
16 Франция вр Матьё Горжелен
32 Франция зщ Киллиан Антонио
20 Франция зщ Жан-Клер Тодибо
14 Франция зщ Матьё Юдоль
2 Франция пз Рубен Агилар
5 Черногория пз Андрия Булатович
10 Франция пз Флорьян Товен
38 Португалия пз Мезиан Суареш
27 Франция пз Микаэль Кюизанс
19 Сенегал нп Абдалла Сима
28 Франция нп Жуниор Кадиль
1 Словакия вр Доминик Грейф
13 Швейцария зщ Закари Атекаме
20 Австрия зщ Феликс Бахер
21 Нидерланды зщ Рубен Клюйверт
16 Бразилия зщ Абнер
2 Дания пз Мадс Бидструп
23 Англия пз Тайлер Мортон
7 Гана пз Эрнест Нуама
8 Франция пз Корентин Толиссо
10 Чехия пз Павел Шульц
17 Бельгия нп Луа Опенда
Главные тренеры
Германия Дино Топпмёллер
Португалия Паулу Фонсека
История личных встреч
17.05.2026 Франция — Лига 1 34-й тур Лион0 : 4Ланс
05.03.2026 Кубок Франции 1/4 финала Лион2 : 2 4 : 5Ланс
16.08.2025 Франция — Лига 1 1-й тур Ланс0 : 1Лион
04.05.2025 Франция — Лига 1 32-й тур Лион1 : 2Ланс
15.09.2024 Франция — Лига 1 4-й тур Ланс0 : 0Лион
03.03.2024 Франция - Лига 1 24-й тур Лион0 : 3Ланс
02.12.2023 Франция - Лига 1 14-й тур Ланс3 : 2Лион
12.02.2023 Франция - Лига 1 23-й тур Лион2 : 1Ланс
02.10.2022 Франция - Лига 1 9-й тур Ланс1 : 0Лион
19.02.2022 Франция - Лига 1 25-й тур Ланс1 : 1Лион
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Монако513
2
Лига чемпионов
Лион511
3
Лига чемпионов
Париж511
4
Лига чемпионов
Лилль510
5
Лига Европы
Ренн510
6
Лига конференций
ПСЖ58
7 Анже57
8 Страсбург57
9 Ле-Ман56
10 Осер56
11 Брест55
12 Лорьян55
13 Тулуза55
14 Ницца55
15 Ланс54
16
Стыковая зона
Труа54
17
Зона вылета
Марсель53
18
Зона вылета
Гавр52
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ланс
0%
Ничья
0%
Лион
0%

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