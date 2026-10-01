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Ростов - Акрон 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
09 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
Ростов
Акрон

Стартовый состав
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Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
Россия Дмитрий Сергеевич Кириченко
Сербия Срджан Благоевич
История личных встреч
04.08.2026 Fonbet Кубок России Группа D. 1-й тур Акрон0 : 4Ростов
11.05.2026 Мир Российская Премьер-лига 29-й тур Акрон1 : 3Ростов
01.11.2025 Мир Российская Премьер-лига 14-й тур Ростов0 : 1Акрон
31.03.2025 Мир Российская Премьер-лига 22-й тур Акрон2 : 3Ростов
18.02.2025 Товарищеские матчи (клубы) — 2025 Ростов0 : 1Акрон
28.09.2024 Мир Российская Премьер-лига 10-й тур Ростов0 : 2Акрон
Турнирная таблица
КомандаИО
1 Краснодар921
2 Спартак М919
3 Динамо М919
4 ЦСКА919
5 Зенит918
6 Рубин912
7 Динамо Мх912
8 Балтика911
9 Крылья Советов911
10 Ахмат910
11 Оренбург99
12 Ростов98
13
Стыковая зона
Акрон98
14
Стыковая зона
Локомотив М97
15
Зона вылета
Родина95
16
Зона вылета
Факел93
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Ростов
0%
Ничья
0%
Акрон
0%

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