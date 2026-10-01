Ростов - Акрон 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Ростов Арена (Ростов-на-Дону, Россия), вместимость: 45000
09 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 10-й тур
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Составы команд
Ростов
Ростов-на-Дону
Акрон
Тольятти
Главные тренеры
|Дмитрий Сергеевич Кириченко
|Срджан Благоевич
История личных встреч
|04.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа D. 1-й тур
|0 : 4
|11.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|1 : 3
|01.11.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|14-й тур
|0 : 1
|31.03.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|22-й тур
|2 : 3
|18.02.2025
|Товарищеские матчи (клубы) — 2025
|0 : 1
|28.09.2024
|Мир Российская Премьер-лига
|10-й тур
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Краснодар
|9
|21
|2
|Спартак М
|9
|19
|3
|Динамо М
|9
|19
|4
|ЦСКА
|9
|19
|5
|Зенит
|9
|18
|6
|Рубин
|9
|12
|7
|Динамо Мх
|9
|12
|8
|Балтика
|9
|11
|9
|Крылья Советов
|9
|11
|10
|Ахмат
|9
|10
|11
|Оренбург
|9
|9
|12
|Ростов
|9
|8
| 13
Стыковая зона
|Акрон
|9
|8
| 14
Стыковая зона
|Локомотив М
|9
|7
| 15
Зона вылета
|Родина
|9
|5
| 16
Зона вылета
|Факел
|9
|3
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