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Верес - Шахтёр 09 Октября прямая трансляция

09 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
Верес
Шахтёр

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Составы команд
Верес
Ровно
Шахтёр
Главные тренеры
Турция Арда Туран
История личных встреч
27.02.2026 Украина — Премьер-лига 18-й тур Шахтёр1 : 0Верес
17.08.2025 Украина — Премьер-лига 3-й тур Верес0 : 2Шахтёр
06.04.2025 Украина — Премьер-лига 23-й тур Шахтёр3 : 0Верес
27.09.2024 Украина — Премьер-лига 8-й тур Верес1 : 1Шахтёр
08.12.2023 Украина - Премьер-лига 17-й тур Шахтёр2 : 0Верес
26.09.2023 Кубок Украины 1/8 финала Верес0 : 3Шахтёр
02.08.2023 Украина - Премьер-лига 2-й тур Верес1 : 1Шахтёр
19.05.2023 Украина - Премьер-лига 27-й тур Шахтёр2 : 1Верес
09.11.2022 Украина - Премьер-лига 12-й тур Верес0 : 2Шахтёр
25.09.2021 Украина - Премьер-лига 9-й тур Шахтёр4 : 1Верес
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Полесье718
2
Лига конференций
Шахтёр718
3
Лига конференций
Карпаты714
4 Динамо К613
5 Металлист 1925612
6 Верес79
7 Эпицентр78
8 ЛНЗ Черкассы78
9 Заря78
10 Левый Берег67
11 Буковина77
12 Черноморец65
13
Стыковая зона
Колос65
14
Стыковая зона
Кривбасс65
15
Зона вылета
Оболонь-Бровар74
16
Зона вылета
Кудровка72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Верес
0%
Ничья
0%
Шахтёр
0%

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