Верес - Шахтёр 09 Октября прямая трансляция
09 Октября 2026 года в 15:30 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 8-й тур
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Составы команд
Верес
Ровно
Шахтёр
Главные тренеры
|Арда Туран
История личных встреч
|27.02.2026
|Украина — Премьер-лига
|18-й тур
|1 : 0
|17.08.2025
|Украина — Премьер-лига
|3-й тур
|0 : 2
|06.04.2025
|Украина — Премьер-лига
|23-й тур
|3 : 0
|27.09.2024
|Украина — Премьер-лига
|8-й тур
|1 : 1
|08.12.2023
|Украина - Премьер-лига
|17-й тур
|2 : 0
|26.09.2023
|Кубок Украины
|1/8 финала
|0 : 3
|02.08.2023
|Украина - Премьер-лига
|2-й тур
|1 : 1
|19.05.2023
|Украина - Премьер-лига
|27-й тур
|2 : 1
|09.11.2022
|Украина - Премьер-лига
|12-й тур
|0 : 2
|25.09.2021
|Украина - Премьер-лига
|9-й тур
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Полесье
|7
|18
| 2
Лига конференций
|Шахтёр
|7
|18
| 3
Лига конференций
|Карпаты
|7
|14
|4
|Динамо К
|6
|13
|5
|Металлист 1925
|6
|12
|6
|Верес
|7
|9
|7
|Эпицентр
|7
|8
|8
|ЛНЗ Черкассы
|7
|8
|9
|Заря
|7
|8
|10
|Левый Берег
|6
|7
|11
|Буковина
|7
|7
|12
|Черноморец
|6
|5
| 13
Стыковая зона
|Колос
|6
|5
| 14
Стыковая зона
|Кривбасс
|6
|5
| 15
Зона вылета
|Оболонь-Бровар
|7
|4
| 16
Зона вылета
|Кудровка
|7
|2
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