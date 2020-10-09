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Брага - Спортинг 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
09 Октября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Брага
Спортинг

Стартовый состав
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Таблица
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Составы команд
Брага
Брага
Спортинг
Лиссабон
31 Бразилия вр Bernardo Fontes
37 Босния и Герцеговина зщ Адриан Леон Баришич
6 Бразилия зщ Витор Карвальо
44 Албания зщ Адриан Байрами
2 Испания пз Виктор Гомес
8 Португалия пз Жоау Моутинью
29 Франция пз Жан-Батист Горби
77 Испания пз Габри Мартинес
21 Португалия пз Рикарду Орта
10 Испания нп Пау Виктор
17 Сербия нп Йован Милошевич
1 Португалия вр Руй Силва
22 Испания зщ Иван Фреснеда
72 Португалия зщ Эдуарду Куарежма
25 Португалия зщ Гонсалу Инасиу
50 Португалия зщ Родригу Диаш
5 Испания пз Серхи Альтмира
77 Италия пз Исса Думбия
10 Мозамбик пз Джени Катамо
17 Уругвай пз Родриго Саласар
31 Бразилия нп Луйс Гильерме
7 Греция нп Фотис Иоаннидис
Главные тренеры
Испания Карлос Висенс
Португалия Руй Боржеш
История личных встреч
07.03.2026 Португалия — Примейра 25-й тур Брага2 : 2Спортинг
05.10.2025 Португалия — Примейра 8-й тур Спортинг1 : 1Брага
07.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Спортинг1 : 1Брага
10.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Брага2 : 4Спортинг
11.02.2024 Португалия — Примейра 21-й тур Спортинг5 : 0Брага
03.09.2023 Португалия — Примейра 4-й тур Брага1 : 1Спортинг
02.02.2023 Португалия - Примейра 18-й тур Спортинг5 : 0Брага
19.12.2022 Португалия - Кубок лиги 1/4 финала Спортинг5 : 0Брага
07.08.2022 Португалия - Примейра 1-й тур Брага3 : 3Спортинг
22.01.2022 Португалия - Примейра 19-й тур Спортинг1 : 2Брага
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Бенфика716
3
Лига чемпионов
Спортинг715
4
Лига Европы
Санта-Клара715
5
Лига конференций
Арока711
6 Брага611
7 Академику711
8 Эштрела710
9 Морейренсе78
10 Жил Висенте68
11 Маритиму78
12 Алверка78
13 Фамаликан77
14 Витория Гимарайнш75
15 Насьонал74
16
Стыковая зона
Риу Аве74
17
Зона вылета
Каза Пия74
18
Зона вылета
Эшторил72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Брага
0%
Ничья
0%
Спортинг
0%

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