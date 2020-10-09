Брага - Спортинг 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Мунисипал-ди-Брага (Брага, Португалия), вместимость: 30286
09 Октября 2026 года в 22:15 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Жоау Педру Пиньейру (Португалия);
Стартовый состав
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Составы команд
Брага
Брага
Спортинг
Лиссабон
|31
|вр
|Bernardo Fontes
|37
|зщ
|Адриан Леон Баришич
|6
|зщ
|Витор Карвальо
|44
|зщ
|Адриан Байрами
|2
|пз
|Виктор Гомес
|8
|пз
|Жоау Моутинью
|29
|пз
|Жан-Батист Горби
|77
|пз
|Габри Мартинес
|21
|пз
|Рикарду Орта
|10
|нп
|Пау Виктор
|17
|нп
|Йован Милошевич
|1
|вр
|Руй Силва
|22
|зщ
|Иван Фреснеда
|72
|зщ
|Эдуарду Куарежма
|25
|зщ
|Гонсалу Инасиу
|50
|зщ
|Родригу Диаш
|5
|пз
|Серхи Альтмира
|77
|пз
|Исса Думбия
|10
|пз
|Джени Катамо
|17
|пз
|Родриго Саласар
|31
|нп
|Луйс Гильерме
|7
|нп
|Фотис Иоаннидис
Главные тренеры
|Карлос Висенс
|Руй Боржеш
История личных встреч
|07.03.2026
|Португалия — Примейра
|25-й тур
|2 : 2
|05.10.2025
|Португалия — Примейра
|8-й тур
|1 : 1
|07.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|1 : 1
|10.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|2 : 4
|11.02.2024
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|5 : 0
|03.09.2023
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|1 : 1
|02.02.2023
|Португалия - Примейра
|18-й тур
|5 : 0
|19.12.2022
|Португалия - Кубок лиги
|1/4 финала
|5 : 0
|07.08.2022
|Португалия - Примейра
|1-й тур
|3 : 3
|22.01.2022
|Португалия - Примейра
|19-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|15
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|7
|15
| 5
Лига конференций
|Арока
|7
|11
|6
|Брага
|6
|11
|7
|Академику
|7
|11
|8
|Эштрела
|7
|10
|9
|Морейренсе
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|8
|11
|Маритиму
|7
|8
|12
|Алверка
|7
|8
|13
|Фамаликан
|7
|7
|14
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|15
|Насьонал
|7
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|7
|2
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