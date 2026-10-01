14:03 ()
Свернуть список

Арсенал Т - Спартак Кс 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
09 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Арсенал Т
Спартак Кс

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
Россия Дмитрий Иванович Гунько
Россия Роман Анатольевич Березовский
История личных встреч
25.04.2026 Россия — Лига Pari 31-й тур Спартак Кс1 : 1Арсенал Т
13.09.2025 Россия — Лига Pari 10-й тур Арсенал Т1 : 2Спартак Кс
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Урал1225
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1224
4
Плей-офф за повышение
Сочи1223
5 Велес1323
6 Торпедо М1221
7 Уфа1218
8 Ротор1217
9 Шинник1216
10 Енисей1214
11 Волга Ул1314
12 Арсенал Т1213
13 Ленинградец1213
14 Нефтехимик1212
15 Челябинск1212
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арсенал Т
0%
Ничья
0%
Спартак Кс
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close