Арсенал Т - Спартак Кс 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
09 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Арсенал Т
Тула
Спартак Кс
Кострома
Главные тренеры
|Дмитрий Иванович Гунько
|Роман Анатольевич Березовский
История личных встреч
|25.04.2026
|Россия — Лига Pari
|31-й тур
|1 : 1
|13.09.2025
|Россия — Лига Pari
|10-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|12
|31
| 2
Повышение
|Урал
|12
|25
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|12
|23
|5
|Велес
|13
|23
|6
|Торпедо М
|12
|21
|7
|Уфа
|12
|18
|8
|Ротор
|12
|17
|9
|Шинник
|12
|16
|10
|Енисей
|12
|14
|11
|Волга Ул
|13
|14
|12
|Арсенал Т
|12
|13
|13
|Ленинградец
|12
|13
|14
|Нефтехимик
|12
|12
|15
|Челябинск
|12
|12
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|12
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков