14:04 ()
Свернуть список

Арсенал Дз - Динамо-Брест 09 Октября прямая трансляция

09 Октября 2026 года в 19:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 24-й тур
Арсенал Дз
Динамо-Брест

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Динамо-Брест
Брест
История личных встреч
23.05.2026 Беларусь — Высшая лига 9-й тур Динамо-Брест3 : 0Арсенал Дз
02.08.2025 Беларусь — Высшая лига 16-й тур Динамо-Брест1 : 1Арсенал Дз
16.03.2025 Беларусь — Высшая лига 1-й тур Арсенал Дз1 : 1Динамо-Брест
22.09.2024 Беларусь — Высшая лига 22-й тур Динамо-Брест2 : 1Арсенал Дз
28.07.2024 Кубок Беларуси 1/8 финала Динамо-Брест4 : 1Арсенал Дз
04.05.2024 Беларусь — Высшая лига 7-й тур Арсенал Дз0 : 2Динамо-Брест
09.09.2022 Беларусь - Высшая лига 21-й тур Арсенал Дз0 : 2Динамо-Брест
01.05.2022 Беларусь - Высшая лига 6-й тур Динамо-Брест0 : 0Арсенал Дз
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Ислочь2245
2
Лига конференций
МЛ Витебск2144
3
Лига конференций
Динамо Мн2143
4 Динамо-Брест2340
5 Гомель2339
6 Неман2237
7 Витебск2336
8 Минск2334
9 Торпедо-БелАЗ2227
10 Славия-Мозырь2225
11 Барановичи2325
12 Арсенал Дз2323
13 Белшина2221
14
Стыковая зона
БАТЭ2218
15
Зона вылета
Днепр М2316
16
Зона вылета
Нафтан2314
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Арсенал Дз
0%
Ничья
0%
Динамо-Брест
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close