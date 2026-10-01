Вест Хэм Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
09 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
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Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Нуну Эшпириту Санту
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|11.01.2026
|Кубок Англии
|3-й раунд
|2 : 1 ДВ
|25.04.2015
|Англия - Премьер-лига
|34-й тур
|0 : 0
|05.10.2014
|Англия - Премьер-лига
|7-й тур
|2 : 0
|19.01.2013
|Англия - Премьер-лига
|23-й тур
|1 : 1
|01.10.2012
|Англия - Премьер-лига
|6-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Суонси Сити
|8
|17
| 2
Повышение
|Вест Хэм Юнайтед
|8
|15
| 3
Плей-офф за повышение
|Мидлсбро
|8
|15
| 4
Плей-офф за повышение
|Вулверхэмптон
|7
|14
| 5
Плей-офф за повышение
|Вест Бромвич Альбион
|8
|14
| 6
Плей-офф за повышение
|Куинз Парк Рейнджерс
|8
|13
| 7
Плей-офф за повышение
|Сток Сити
|8
|13
| 8
Плей-офф за повышение
|Бристоль Сити
|8
|13
|9
|Чарльтон Атлетик
|8
|12
|10
|Бирмингем Сити
|8
|11
|11
|Миллуолл
|8
|11
|12
|Линкольн Сити
|8
|11
|13
|Саутгемптон
|8
|10
|14
|Рексем
|8
|10
|15
|Болтон Уондерерс
|8
|10
|16
|Блэкберн Роверс
|8
|9
|17
|Норвич Сити
|8
|9
|18
|Шеффилд Юнайтед
|8
|9
|19
|Портсмут
|7
|8
|20
|Уотфорд
|8
|8
|21
|Кардифф Сити
|8
|7
| 22
Зона вылета
|Дерби Каунти
|8
|5
| 23
Зона вылета
|Престон Норт Энд
|8
|4
| 24
Зона вылета
|Бёрнли
|8
|4
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