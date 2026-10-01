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Вест Хэм Юнайтед - Куинз Парк Рейнджерс 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Лондон (Лондон, Англия), вместимость: 64472
09 Октября 2026 года в 22:00 (+03:00). Англия — Чемпионшип, 9-й тур
Вест Хэм Юнайтед
Куинз Парк Рейнджерс

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Составы команд
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
Португалия Нуну Эшпириту Санту
Франция Жюльен Стефан
История личных встреч
11.01.2026 Кубок Англии 3-й раунд Вест Хэм Юнайтед2 : 1 ДВКуинз Парк Рейнджерс
25.04.2015 Англия - Премьер-лига 34-й тур Куинз Парк Рейнджерс0 : 0Вест Хэм Юнайтед
05.10.2014 Англия - Премьер-лига 7-й тур Вест Хэм Юнайтед2 : 0Куинз Парк Рейнджерс
19.01.2013 Англия - Премьер-лига 23-й тур Вест Хэм Юнайтед1 : 1Куинз Парк Рейнджерс
01.10.2012 Англия - Премьер-лига 6-й тур Куинз Парк Рейнджерс1 : 2Вест Хэм Юнайтед
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Суонси Сити817
2
Повышение
Вест Хэм Юнайтед815
3
Плей-офф за повышение
Мидлсбро815
4
Плей-офф за повышение
Вулверхэмптон714
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион814
6
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс813
7
Плей-офф за повышение
Сток Сити813
8
Плей-офф за повышение
Бристоль Сити813
9 Чарльтон Атлетик812
10 Бирмингем Сити811
11 Миллуолл811
12 Линкольн Сити811
13 Саутгемптон810
14 Рексем810
15 Болтон Уондерерс810
16 Блэкберн Роверс89
17 Норвич Сити89
18 Шеффилд Юнайтед89
19 Портсмут78
20 Уотфорд88
21 Кардифф Сити87
22
Зона вылета
Дерби Каунти85
23
Зона вылета
Престон Норт Энд84
24
Зона вылета
Бёрнли84
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Вест Хэм
0%
Ничья
0%
КПР
0%

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