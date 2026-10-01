Боруссия Д - Вердер 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
09 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Стартовый состав
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Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вердер
Бремен
|1
|вр
|Грегор Кобель
|22
|зщ
|Жоан Гаду
|3
|зщ
|Вальдемар Антон
|5
|зщ
|Рами Бенсебаини
|49
|зщ
|Лука Реджани
|25
|пз
|Йоей Верман
|8
|пз
|Феликс Нмеча
|24
|пз
|Даниэль Свенссон
|14
|нп
|Максимилиан Байер
|18
|нп
|Итан Нванери
|9
|нп
|Серу Гирасси
|30
|вр
|Александр Шлагер
|5
|зщ
|Амос Пипер
|32
|зщ
|Марко Фридль
|2
|зщ
|Оливье Деман
|13
|зщ
|Артур
|44
|пз
|Юри Регер
|18
|пз
|Эрен Динкчи
|20
|пз
|Чуки
|15
|пз
|Людовит Рейс
|17
|нп
|Марко Грюлль
|10
|нп
|Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
|Нико Ковач
История личных встреч
|16.05.2026
|Германия — Бундеслига
|34-й тур
|0 : 2
|13.01.2026
|Германия — Бундеслига
|17-й тур
|3 : 0
|25.01.2025
|Германия — Бундеслига
|19-й тур
|2 : 2
|31.08.2024
|Германия — Бундеслига
|2-й тур
|0 : 0
|09.03.2024
|Германия - Бундеслига
|25-й тур
|1 : 2
|20.10.2023
|Германия - Бундеслига
|8-й тур
|1 : 0
|11.02.2023
|Германия — Бундеслига
|20-й тур
|0 : 2
|20.08.2022
|Германия — Бундеслига
|3-й тур
|2 : 3
|18.04.2021
|Германия - Бундеслига
|29-й тур
|4 : 1
|15.12.2020
|Германия - Бундеслига
|12-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|4
|12
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|4
|10
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|4
|10
| 4
Лига чемпионов
|Аугсбург
|4
|7
| 5
Лига Европы
|Байер
|4
|7
| 6
Лига конференций
|Майнц
|4
|7
|7
|Эльферсберг
|4
|7
|8
|Вердер
|4
|7
|9
|РБ Лейпциг
|4
|6
|10
|Айнтрахт Ф
|4
|5
|11
|Шальке-04
|4
|5
|12
|Падерборн 07
|4
|4
|13
|Кёльн
|4
|4
|14
|Хоффенхайм
|4
|3
|15
|Штутгарт
|4
|3
| 16
Стыковая зона
|Гамбург
|4
|3
| 17
Зона вылета
|Унион
|4
|1
| 18
Зона вылета
|Боруссия М
|4
|0
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