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Боруссия Д - Вердер 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Дортмунд (Дортмунд, Германия), вместимость: 81365
09 Октября 2026 года в 21:30 (+03:00). Германия — Бундеслига, 5-й тур
Боруссия Д
Вердер

Стартовый состав
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Текстовая трансляция
Таблица
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Составы команд
Боруссия Д
Дортмунд
Вердер
Бремен
1 Швейцария вр Грегор Кобель
22 Франция зщ Жоан Гаду
3 Германия зщ Вальдемар Антон
5 Алжир зщ Рами Бенсебаини
49 Италия зщ Лука Реджани
25 Нидерланды пз Йоей Верман
8 Германия пз Феликс Нмеча
24 Швеция пз Даниэль Свенссон
14 Германия нп Максимилиан Байер
18 Англия нп Итан Нванери
9 Гвинея нп Серу Гирасси
30 Австрия вр Александр Шлагер
5 Германия зщ Амос Пипер
32 Австрия зщ Марко Фридль
2 Бельгия зщ Оливье Деман
13 Бразилия зщ Артур
44 Нидерланды пз Юри Регер
18 Турция пз Эрен Динкчи
20 Испания пз Чуки
15 Нидерланды пз Людовит Рейс
17 Австрия нп Марко Грюлль
10 Германия нп Никлас Фюллькруг
Главные тренеры
Хорватия Нико Ковач
История личных встреч
16.05.2026 Германия — Бундеслига 34-й тур Вердер0 : 2Боруссия Д
13.01.2026 Германия — Бундеслига 17-й тур Боруссия Д3 : 0Вердер
25.01.2025 Германия — Бундеслига 19-й тур Боруссия Д2 : 2Вердер
31.08.2024 Германия — Бундеслига 2-й тур Вердер0 : 0Боруссия Д
09.03.2024 Германия - Бундеслига 25-й тур Вердер1 : 2Боруссия Д
20.10.2023 Германия - Бундеслига 8-й тур Боруссия Д1 : 0Вердер
11.02.2023 Германия — Бундеслига 20-й тур Вердер0 : 2Боруссия Д
20.08.2022 Германия — Бундеслига 3-й тур Боруссия Д2 : 3Вердер
18.04.2021 Германия - Бундеслига 29-й тур Боруссия Д4 : 1Вердер
15.12.2020 Германия - Бундеслига 12-й тур Вердер1 : 2Боруссия Д
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Боруссия Д412
2
Лига чемпионов
Бавария410
3
Лига чемпионов
Фрайбург410
4
Лига чемпионов
Аугсбург47
5
Лига Европы
Байер47
6
Лига конференций
Майнц47
7 Эльферсберг47
8 Вердер47
9 РБ Лейпциг46
10 Айнтрахт Ф45
11 Шальке-0445
12 Падерборн 0744
13 Кёльн44
14 Хоффенхайм43
15 Штутгарт43
16
Стыковая зона
Гамбург43
17
Зона вылета
Унион41
18
Зона вылета
Боруссия М40
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Боруссия Д
0%
Ничья
0%
Вердер
0%

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