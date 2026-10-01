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Морейренсе - Жил Висенте 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
09 Октября 2026 года в 20:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
Морейренсе
Жил Висенте

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
07.02.2026 Португалия — Примейра 21-й тур Морейренсе1 : 2Жил Висенте
29.08.2025 Португалия — Примейра 4-й тур Жил Висенте2 : 0Морейренсе
06.04.2025 Португалия — Примейра 28-й тур Жил Висенте0 : 1Морейренсе
12.01.2025 Кубок Португалии 1/8 финала Жил Висенте1 : 0Морейренсе
08.11.2024 Португалия — Примейра 11-й тур Морейренсе3 : 2Жил Висенте
20.04.2024 Португалия — Примейра 30-й тур Морейренсе0 : 1Жил Висенте
11.12.2023 Португалия — Примейра 13-й тур Жил Висенте1 : 1Морейренсе
08.04.2022 Португалия - Примейра 29-й тур Жил Висенте1 : 2Морейренсе
26.11.2021 Португалия - Примейра 12-й тур Морейренсе2 : 2Жил Висенте
11.04.2021 Португалия - Примейра 26-й тур Жил Висенте1 : 2Морейренсе
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
Порту721
2
Лига чемпионов
Бенфика716
3
Лига чемпионов
Спортинг715
4
Лига Европы
Санта-Клара715
5
Лига конференций
Арока711
6 Брага611
7 Академику711
8 Эштрела710
9 Морейренсе78
10 Жил Висенте68
11 Маритиму78
12 Алверка78
13 Фамаликан77
14 Витория Гимарайнш75
15 Насьонал74
16
Стыковая зона
Риу Аве74
17
Зона вылета
Каза Пия74
18
Зона вылета
Эшторил72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Морейренсе
0%
Ничья
0%
Жил Висенте
0%

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