Морейренсе - Жил Висенте 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Комендадор Жоаким-ди-Алмейда Фрейташ (Морейра-де-Конегуш, Португалия), вместимость: 13000
09 Октября 2026 года в 20:45 (+03:00). Португалия — Примейра, 8-й тур
Главный судья: Мигел Ногейра (Лиссабон, Португалия);
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Составы команд
Морейренсе
Морейра-де-Конегуш
Жил Висенте
Барселуш
История личных встреч
|07.02.2026
|Португалия — Примейра
|21-й тур
|1 : 2
|29.08.2025
|Португалия — Примейра
|4-й тур
|2 : 0
|06.04.2025
|Португалия — Примейра
|28-й тур
|0 : 1
|12.01.2025
|Кубок Португалии
|1/8 финала
|1 : 0
|08.11.2024
|Португалия — Примейра
|11-й тур
|3 : 2
|20.04.2024
|Португалия — Примейра
|30-й тур
|0 : 1
|11.12.2023
|Португалия — Примейра
|13-й тур
|1 : 1
|08.04.2022
|Португалия - Примейра
|29-й тур
|1 : 2
|26.11.2021
|Португалия - Примейра
|12-й тур
|2 : 2
|11.04.2021
|Португалия - Примейра
|26-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|7
|21
| 2
Лига чемпионов
|Бенфика
|7
|16
| 3
Лига чемпионов
|Спортинг
|7
|15
| 4
Лига Европы
|Санта-Клара
|7
|15
| 5
Лига конференций
|Арока
|7
|11
|6
|Брага
|6
|11
|7
|Академику
|7
|11
|8
|Эштрела
|7
|10
|9
|Морейренсе
|7
|8
|10
|Жил Висенте
|6
|8
|11
|Маритиму
|7
|8
|12
|Алверка
|7
|8
|13
|Фамаликан
|7
|7
|14
|Витория Гимарайнш
|7
|5
|15
|Насьонал
|7
|4
| 16
Стыковая зона
|Риу Аве
|7
|4
| 17
Зона вылета
|Каза Пия
|7
|4
| 18
Зона вылета
|Эшторил
|7
|2
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