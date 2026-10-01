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Нефтехимик - Челябинск 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
09 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Нефтехимик
Челябинск

Стартовый состав
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Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
Россия Роберт Геннадьевич Евдокимов
Россия Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
02.05.2026 Россия — Лига Pari 32-й тур Челябинск2 : 0Нефтехимик
30.08.2025 Россия — Лига Pari 7-й тур Нефтехимик1 : 1Челябинск
28.10.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 16-й тур Челябинск0 : 0Нефтехимик
26.08.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 6-й тур Нефтехимик2 : 1Челябинск
10.04.2018 Второй дивизион - Урал-Приволжье 18-й тур Челябинск2 : 0Нефтехимик
25.08.2017 Второй дивизион - Урал-Приволжье 6-й тур Нефтехимик2 : 2Челябинск
24.08.2016 Кубок России 1/32 финала Челябинск2 : 0Нефтехимик
26.04.2016 Второй дивизион - Урал-Поволжье 21-й тур Нефтехимик1 : 1Челябинск
21.09.2015 Второй дивизион - Урал-Поволжье 11-й тур Челябинск1 : 1Нефтехимик
03.08.2015 Второй дивизион - Урал-Поволжье 3-й тур Нефтехимик1 : 2Челябинск
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Нижний Новгород1231
2
Повышение
Урал1225
3
Плей-офф за повышение
Спартак Кс1224
4
Плей-офф за повышение
Сочи1223
5 Велес1323
6 Торпедо М1221
7 Уфа1218
8 Ротор1217
9 Шинник1216
10 Енисей1214
11 Волга Ул1314
12 Арсенал Т1213
13 Ленинградец1213
14 Нефтехимик1212
15 Челябинск1212
16
Зона вылета
КАМАЗ129
17
Зона вылета
Текстильщик127
18
Зона вылета
СКА-Хабаровск126
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Нефтехимик
0%
Ничья
0%
Челябинск
0%

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