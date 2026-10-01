Нефтехимик - Челябинск 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Нефтехимик (Нижнекамск, Россия), вместимость: 3000
09 Октября 2026 года в 17:00 (+03:00). Россия — Лига Pari, 13-й тур
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
ТаблицаПолучить прогноз
на матч
Составы команд
Нефтехимик
Нижнекамск
Челябинск
Челябинск
Главные тренеры
|Роберт Геннадьевич Евдокимов
|Роман Михайлович Пилипчук
История личных встреч
|02.05.2026
|Россия — Лига Pari
|32-й тур
|2 : 0
|30.08.2025
|Россия — Лига Pari
|7-й тур
|1 : 1
|28.10.2018
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|16-й тур
|0 : 0
|26.08.2018
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|6-й тур
|2 : 1
|10.04.2018
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|18-й тур
|2 : 0
|25.08.2017
|Второй дивизион - Урал-Приволжье
|6-й тур
|2 : 2
|24.08.2016
|Кубок России
|1/32 финала
|2 : 0
|26.04.2016
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|21-й тур
|1 : 1
|21.09.2015
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|11-й тур
|1 : 1
|03.08.2015
|Второй дивизион - Урал-Поволжье
|3-й тур
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|12
|31
| 2
Повышение
|Урал
|12
|25
| 3
Плей-офф за повышение
|Спартак Кс
|12
|24
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|12
|23
|5
|Велес
|13
|23
|6
|Торпедо М
|12
|21
|7
|Уфа
|12
|18
|8
|Ротор
|12
|17
|9
|Шинник
|12
|16
|10
|Енисей
|12
|14
|11
|Волга Ул
|13
|14
|12
|Арсенал Т
|12
|13
|13
|Ленинградец
|12
|13
|14
|Нефтехимик
|12
|12
|15
|Челябинск
|12
|12
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|12
|9
| 17
Зона вылета
|Текстильщик
|12
|7
| 18
Зона вылета
|СКА-Хабаровск
|12
|6
Кто победит?
0 голосов болельщиков