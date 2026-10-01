ПСВ Эйндховен - Херенвен 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
09 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);
Стартовый состав
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Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Херенвен
Херенвен
|32
|вр
|Матей Коварж
|8
|зщ
|Серджино Дест
|6
|зщ
|Райан Фламинго
|4
|зщ
|Армандо Обиспо
|17
|зщ
|Мауро Жуниор
|31
|зщ
|Ноа Фернандес
|24
|пз
|Кодаи Сано
|5
|пз
|Иван Перишич
|20
|пз
|Гус Тиль
|7
|пз
|Рубен ван Боммел
|21
|пз
|Свен Мейнанс
|22
|вр
|Бернт Клавербур
|45
|зщ
|Оливер Брёуде
|4
|зщ
|Сам Керстен
|3
|зщ
|Maas Willemsen
|19
|зщ
|Василиос Загаритис
|16
|пз
|Marcus Linday
|14
|пз
|Levi Smans
|20
|пз
|Якоб Тренсков
|7
|пз
|Максенс Ривера
|36
|нп
|Nolhan Courtens
|9
|нп
|Дилан Венте
Главные тренеры
|Петер Бош
История личных встреч
|21.02.2026
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 24-й тур
|3 : 1
|04.02.2026
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|4 : 1
|06.12.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|0 : 2
|08.03.2025
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 25-й тур
|2 : 1
|14.12.2024
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 16-й тур
|1 : 0
|25.04.2024
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 31-й тур
|0 : 8
|07.12.2023
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. 15-й тур
|2 : 0
|21.05.2023
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 33-й тур
|3 : 3
|09.10.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 9-й тур
|0 : 1
|20.02.2022
|Нидерланды — Эредивизия
|Эредивизия. 23-й тур
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|АЗ Алкмар
|7
|19
| 2
Лига чемпионов
|Фейеноорд
|7
|17
| 3
Лига Европы
|ПСВ Эйндховен
|7
|16
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|7
|16
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Аякс
|7
|14
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Фортуна
|7
|13
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Эксельсиор
|7
|11
|8
|Гронинген
|7
|11
|9
|Гоу Эхед Иглс
|7
|10
|10
|Херенвен
|7
|9
|11
|НЕК Неймеген
|7
|8
|12
|Спарта
|7
|5
|13
|Телстар
|7
|5
|14
|Камбюр
|7
|5
|15
|Утрехт
|7
|5
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|7
|4
| 17
Зона вылета
|АДО Ден Хааг
|7
|2
| 18
Зона вылета
|Виллем II
|7
|2
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