14:03 ()
Свернуть список

ПСВ Эйндховен - Херенвен 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 36500
09 Октября 2026 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды — Эредивизия, 8-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Остзан, Нидерланды);
ПСВ Эйндховен
Херенвен

Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Получить прогноз
на матч
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Херенвен
Херенвен
32 Чехия вр Матей Коварж
8 США зщ Серджино Дест
6 Нидерланды зщ Райан Фламинго
4 Кюрасао зщ Армандо Обиспо
17 Бразилия зщ Мауро Жуниор
31 Бельгия зщ Ноа Фернандес
24 Япония пз Кодаи Сано
5 Хорватия пз Иван Перишич
20 Нидерланды пз Гус Тиль
7 Нидерланды пз Рубен ван Боммел
21 Нидерланды пз Свен Мейнанс
22 Нидерланды вр Бернт Клавербур
45 Норвегия зщ Оливер Брёуде
4 Нидерланды зщ Сам Керстен
3 Нидерланды зщ Maas Willemsen
19 Греция зщ Василиос Загаритис
16 Швеция пз Marcus Linday
14 Нидерланды пз Levi Smans
20 Дания пз Якоб Тренсков
7 Франция пз Максенс Ривера
36 Бельгия нп Nolhan Courtens
9 Суринам нп Дилан Венте
Главные тренеры
Нидерланды Петер Бош
История личных встреч
21.02.2026 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 24-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Херенвен
04.02.2026 Кубок Нидерландов 1/4 финала ПСВ Эйндховен4 : 1Херенвен
06.12.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 15-й тур Херенвен0 : 2ПСВ Эйндховен
08.03.2025 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 25-й тур ПСВ Эйндховен2 : 1Херенвен
14.12.2024 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 16-й тур Херенвен1 : 0ПСВ Эйндховен
25.04.2024 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 31-й тур Херенвен0 : 8ПСВ Эйндховен
07.12.2023 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. 15-й тур ПСВ Эйндховен2 : 0Херенвен
21.05.2023 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 33-й тур ПСВ Эйндховен3 : 3Херенвен
09.10.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 9-й тур Херенвен0 : 1ПСВ Эйндховен
20.02.2022 Нидерланды — Эредивизия Эредивизия. 23-й тур ПСВ Эйндховен3 : 1Херенвен
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Лига чемпионов
АЗ Алкмар719
2
Лига чемпионов
Фейеноорд717
3
Лига Европы
ПСВ Эйндховен716
4
Плей-офф Лиги конференций
Твенте716
5
Плей-офф Лиги конференций
Аякс714
6
Плей-офф Лиги конференций
Фортуна713
7
Плей-офф Лиги конференций
Эксельсиор711
8 Гронинген711
9 Гоу Эхед Иглс710
10 Херенвен79
11 НЕК Неймеген78
12 Спарта75
13 Телстар75
14 Камбюр75
15 Утрехт75
16
Стыковая зона
ПЕК Зволле74
17
Зона вылета
АДО Ден Хааг72
18
Зона вылета
Виллем II72
Кто победит?
0 голосов болельщиков
ПСВ Эйндховен
0%
Ничья
0%
Херенвен
0%

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
  • Лига Чемпионов
  • Лига Европы
  • Лига Конференций
  • Чемпионат Европы
Информация
Copyright © 2009-2026

Все права на названия и логотипы клубов принадлежат их законным владельцам. Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы. Контент предназначен исключительно для лиц старше 18 лет (18+). Сайт носит информационный характер, не организует и не проводит азартные игры.

Авторизация close