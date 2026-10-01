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Хайденхайм - Кайзерслаутерн 09 Октября прямая трансляция

Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
09 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
Хайденхайм
Кайзерслаутерн

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Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
Германия Франк Шмидт
Германия Торстен Либеркнехт
История личных встреч
01.04.2023 Германия - Вторая Бундеслига 26-й тур Кайзерслаутерн2 : 2Хайденхайм
18.09.2022 Германия - Вторая Бундеслига 9-й тур Хайденхайм2 : 2Кайзерслаутерн
06.05.2018 Германия - Вторая Бундеслига 33-й тур Кайзерслаутерн1 : 0Хайденхайм
01.12.2017 Германия - Вторая Бундеслига 16-й тур Хайденхайм3 : 2Кайзерслаутерн
12.03.2017 Германия - Вторая Бундеслига 24-й тур Кайзерслаутерн1 : 1Хайденхайм
24.09.2016 Германия - Вторая Бундеслига 7-й тур Хайденхайм3 : 0Кайзерслаутерн
20.02.2016 Германия - Вторая Бундеслига 22-й тур Кайзерслаутерн2 : 2Хайденхайм
28.08.2015 Германия - Вторая Бундеслига 5-й тур Хайденхайм3 : 1Кайзерслаутерн
04.04.2015 Германия - Вторая Бундеслига 27-й тур Кайзерслаутерн4 : 0Хайденхайм
17.10.2014 Германия - Вторая Бундеслига 10-й тур Хайденхайм1 : 1Кайзерслаутерн
Турнирная таблица
КомандаИО
1
Повышение
Герта618
2
Повышение
Нюрнберг616
3
Плей-офф за повышение
Хайденхайм613
4 Вольфсбург611
5 Кайзерслаутерн611
6 Магдебург610
7 Энерги68
8 Санкт-Паули67
9 Бохум67
10 Ганновер-9667
11 Оснабрюк67
12 Гройтер Фюрт66
13 Арминия65
14 Карлсруэ65
15 Айнтрахт Б64
16
Стыковая зона
Хольштайн64
17
Зона вылета
Динамо Др64
18
Зона вылета
Дармштадт 9864
Кто победит?
0 голосов болельщиков
Хайденхайм
0%
Ничья
0%
Кайзерслаутерн
0%

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