Хайденхайм - Кайзерслаутерн 09 Октября прямая трансляция
Стадион: Фойт-Арена (Хайденхайм-на-Бренце, Германия), вместимость: 15000
09 Октября 2026 года в 19:30 (+03:00). Германия — Вторая Бундеслига, 7-й тур
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Составы команд
Хайденхайм
Хайденхайм-на-Бренце
Кайзерслаутерн
Кайзерслаутерн
Главные тренеры
|Франк Шмидт
|Торстен Либеркнехт
История личных встреч
|01.04.2023
|Германия - Вторая Бундеслига
|26-й тур
|2 : 2
|18.09.2022
|Германия - Вторая Бундеслига
|9-й тур
|2 : 2
|06.05.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|33-й тур
|1 : 0
|01.12.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|16-й тур
|3 : 2
|12.03.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|24-й тур
|1 : 1
|24.09.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|7-й тур
|3 : 0
|20.02.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|22-й тур
|2 : 2
|28.08.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|5-й тур
|3 : 1
|04.04.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|27-й тур
|4 : 0
|17.10.2014
|Германия - Вторая Бундеслига
|10-й тур
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Герта
|6
|18
| 2
Повышение
|Нюрнберг
|6
|16
| 3
Плей-офф за повышение
|Хайденхайм
|6
|13
|4
|Вольфсбург
|6
|11
|5
|Кайзерслаутерн
|6
|11
|6
|Магдебург
|6
|10
|7
|Энерги
|6
|8
|8
|Санкт-Паули
|6
|7
|9
|Бохум
|6
|7
|10
|Ганновер-96
|6
|7
|11
|Оснабрюк
|6
|7
|12
|Гройтер Фюрт
|6
|6
|13
|Арминия
|6
|5
|14
|Карлсруэ
|6
|5
|15
|Айнтрахт Б
|6
|4
| 16
Стыковая зона
|Хольштайн
|6
|4
| 17
Зона вылета
|Динамо Др
|6
|4
| 18
Зона вылета
|Дармштадт 98
|6
|4
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