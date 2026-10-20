Эрик тен Хаг объяснил, почему согласился остаться в «Манчестер Юнайтед», но был уволен

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал о договорённостях с руководством английского клуба, которые предшествовали его увольнению. По словам нидерландского специалиста, после обсуждения будущего команды ему обещали поддержку и открытость, однако эти договорённости так и не были выполнены. Его слова приводит The Athletic.

Тен Хаг возглавил «Манчестер Юнайтед» в апреле 2022 года. Контракт тренера был рассчитан до лета 2025-го, однако в июле 2024 года руководство клуба воспользовалось опцией продления соглашения ещё на один сезон. Это решение было принято после победы команды в Кубке Англии весной того же года.

Несмотря на продление контракта, сотрудничество сторон завершилось уже в октябре 2024 года. Специалист покинул пост главного тренера после неудачного начала сезона, а руководство клуба приступило к поиску нового наставника.

Как признался тен Хаг, во время переговоров он дал понять, что не готов продолжать работу на прежних условиях, если до окончания контракта останется всего один год. Тренер хотел получить дополнительные гарантии относительно дальнейшего сотрудничества и положения внутри клуба.

«Я бы не стал продолжать работу, если бы до конца действия моего контракта оставался год. Поэтому я так и сказал: „Мне нужен ещё один год, нам следует всё обсудить“. Руководство пообещало проявить ко мне лояльность и поддержку, а также открытость в общении и объединение усилий. Мы обсудили все вопросы. Но эти обещания не были выполнены», — заявил нидерландец.

Таким образом, по версии тен Хага, решение остаться в «Манчестер Юнайтед» было связано не только с продлением контракта, но и с обещаниями руководства изменить подход к совместной работе. Однако спустя несколько месяцев клуб всё же прекратил сотрудничество с тренером.

После ухода из английской команды тен Хаг продолжил карьеру в футболе. В настоящее время он работает техническим директором нидерландского «Твенте».