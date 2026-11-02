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Олисе восстановился после повреждения и отправился с «Баварией» на матч с «Атлетико»

Дата публикации: 02-11-2026 20:59

Олисе восстановился после повреждения и отправился с «Баварией» на матч с «Атлетико» 

Вингер мюнхенской «Баварии» Майкл Олисе, получивший повреждение колена в матче с дортмундской «Боруссией», может принять участие в предстоящей встрече Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико». Французский футболист вернулся к занятиям в общей группе и отправился вместе с командой в Испанию.

Олисе почувствовал дискомфорт в правом колене во время матча 9-го тура Бундеслиги, в котором мюнхенцы сыграли с дортмундцами вничью — 2:2. В концовке встречи 24-летний футболист был вынужден покинуть поле. Первоначально его участие в игре против «Атлетико» находилось под вопросом.

В воскресенье француз проходил лечение на клубной базе, а в понедельник медицинский штаб «Баварии» получил возможность оценить его состояние непосредственно на тренировке. Олисе занимался вместе с партнёрами, хотя его колено было зафиксировано специальной повязкой. Позже стало известно, что вингер включён в состав делегации, отправившейся в Мадрид. Таким образом, шансы футболиста выйти на поле заметно выросли, однако окончательное решение о его участии в матче будет зависеть от состояния игрока.

Возможное возвращение Олисе особенно важно для мюнхенцев из-за кадровых проблем в атаке. В матче с «Боруссией» травмы также получили Серж Гнабри и Исмаэль Сайбари. Кроме того, «Баварии» пока недоступны Луис Диас и Джамал Мусиала.

В нынешнем сезоне Олисе провёл восемь матчей в Бундеслиге, забил шесть голов и отдал три результативные передачи. В двух встречах Лиги чемпионов на его счету ещё два мяча и один ассист.

Матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Баварией» состоится 3 ноября в Мадриде. Начало — в 23:00 по московскому времени.

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