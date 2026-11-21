В субботу, 21 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами ЦСКА Москва и Ахмат. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 19:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Артем Чистяков. Игра прошла на стадионе «ВЭБ Арена» в городе Москва.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав ЦСКА Москва (схема 5-3-2): Максим Бориско, Мохамед Аззи, Жоао Виктор, Кирилл Данилов, Джамалутдин Абдулкадыров, Данил Круговой, Иван Обляков, Матвей Кисляк, Матеус Алвес, Лусиано Гонду, Кирилл Глебов.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ахмат на сегодняшнюю встречу: Расул Мицаев, Арсен Адамов, Калиду Сидибе, Клизман Цаке, Максим Сидоров, Исмаэл Силва, Турпал-Али Ибишев, Максим Самородов, Эгас Касинтура, Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на -5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Rolan Gusev (Ахмат).

На 8-й минуте в карточку арбитра попал Максим Сидоров (Ахмат).

На 32-й минуте предупреждение получил Матеус Алвес (ЦСКА Москва).

На 52-й минуте матча команда Ахмат открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Лечи Садулаев с пенальти. Счет стал 0:1.

На 54-й минуте в карточку арбитра попал Исмаэл Силва (Ахмат).

На 58-й минуте предупреждение получил Лечи Садулаев (Ахмат).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 61-й минуте в составе ЦСКА Москва поле покинул Матеус Алвес, а вместо него вышел Иван Олейников.

На 63-й минуте поединка команда Ахмат сумела удвоить преимущество. Точным ударом отметился Георгий Мелкадзе. Счет стал 0:2.

На 64-й минуте в карточку арбитра попал Мохамед Аззи (ЦСКА Москва).

На 67-й минуте произошла еще одна замена: вместо Данил Круговой на поле появился Тамерлан Мусаев (ЦСКА Москва).

На 67-й минуте в составе ЦСКА Москва поле покинул Кирилл Глебов, а вместо него вышел Энрике.

На 69-й минуте поединка команда ЦСКА Москва сумела сократить отставание. Точным ударом отметился Энрике. Счет стал 1:2.

На 71-й минуте произошла еще одна замена: вместо Максим Самородов на поле появился Кирилл Щетинин (Ахмат).

На 71-й минуте в составе Ахмат поле покинул Георгий Мелкадзе, а вместо него вышел Мохамед Конате.

На 80-й минуте произошла еще одна замена: вместо Лечи Садулаев на поле появился Мануэль Келиану (Ахмат).

На 86-й минуте предупреждение получил Калиду Сидибе (Ахмат).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами ЦСКА Москва и Ахмат завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Ахмат.

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