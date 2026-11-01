Уфа - Урал 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2026 года в 11:30 (+03:00). Россия — Лига Pari, 18-й тур
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Составы команд
Уфа
Уфа
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Омари Михайлович Тетрадзе
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|08.08.2026
|Россия — Лига Pari
|5-й тур
|3 : 0
|12.04.2026
|Россия — Лига Pari
|28-й тур
|0 : 0
|15.09.2025
|Россия — Лига Pari
|10-й тур
|2 : 3
|11.05.2025
|Россия — Мелбет Первая лига
|32-й тур
|2 : 1
|12.08.2024
|Россия — Мелбет Первая лига
|5-й тур
|0 : 2
|05.07.2022
|Товарищеские матчи (клубы) - 2022
|Товарищеские матчи
|1 : 4
|23.04.2022
|Россия — Премьер-Лига
|26-й тур
|2 : 1
|03.10.2021
|Россия — Премьер-Лига
|10-й тур
|0 : 1
|07.03.2021
|Россия — Премьер-Лига
|21-й тур
|0 : 0
|03.03.2021
|Кубок России
|1/8 финала
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Повышение
|Нижний Новгород
|17
|46
| 2
Повышение
|Торпедо М
|18
|35
| 3
Плей-офф за повышение
|Урал
|17
|34
| 4
Плей-офф за повышение
|Сочи
|18
|33
|5
|Велес
|19
|31
|6
|Спартак Кс
|18
|29
|7
|Шинник
|18
|27
|8
|Челябинск
|18
|24
|9
|Уфа
|18
|23
|10
|Волга Ул
|19
|22
|11
|Ротор
|17
|21
|12
|СКА-Хабаровск
|18
|19
|13
|Арсенал Т
|17
|19
|14
|Ленинградец
|18
|18
|15
|Енисей
|17
|17
| 16
Зона вылета
|КАМАЗ
|17
|14
| 17
Зона вылета
|Нефтехимик
|17
|13
| 18
Зона вылета
|Текстильщик
|17
|11
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