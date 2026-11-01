Динамо М - Краснодар 22 Ноября прямая трансляция
Стадион: ВТБ Арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина (Москва, Россия), вместимость: 25716
22 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Альфа-Банк Российская Премьер-лига, 15-й тур
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Составы команд
Динамо М
Москва
Краснодар
Краснодар
Главные тренеры
|Сандро Шварц
|Мурад Олегович Мусаев
История личных встреч
|27.10.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|2 : 1
|19.08.2026
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 1
|11.05.2026
|Мир Российская Премьер-лига
|29-й тур
|2 : 1
|07.05.2026
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ). 2-й матч
|0 : 0 6 : 5
|08.04.2026
|Fonbet Кубок России
|Финал (Путь РПЛ). 1-й матч
|0 : 0
|10.02.2026
|WINLINE Зимний Кубок РПЛ
|Круговой турнир
|1 : 0
|30.09.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 5-й тур
|0 : 0 4 : 2
|13.08.2025
|Fonbet Кубок России
|Группа B. 2-й тур
|0 : 4
|02.08.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|3-й тур
|1 : 0
|24.05.2025
|Мир Российская Премьер-лига
|30-й тур
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
|1
|Зенит
|14
|31
|2
|Динамо М
|14
|31
|3
|Спартак М
|14
|29
|4
|Краснодар
|14
|26
|5
|ЦСКА
|14
|26
|6
|Ростов
|15
|22
|7
|Крылья Советов
|15
|18
|8
|Рубин
|14
|18
|9
|Балтика
|14
|17
|10
|Оренбург
|14
|17
|11
|Динамо Мх
|14
|16
|12
|Ахмат
|14
|14
| 13
Стыковая зона
|Родина
|14
|12
| 14
Стыковая зона
|Акрон
|14
|12
| 15
Зона вылета
|Локомотив М
|14
|11
| 16
Зона вылета
|Факел
|14
|6
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