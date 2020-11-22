Верес - Буковина 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Украина — Премьер-лига, 13-й тур
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Составы команд
Верес
Ровно
Буковина
Черновцы
История личных встреч
|09.11.2016
|Украина - Первая лига
|18-й тур
|5 : 1
|24.07.2016
|Украина - Первая лига
|1-й тур
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|Шахтёр
|13
|30
| 2
Лига конференций
|Полесье
|11
|28
| 3
Лига конференций
|Динамо К
|11
|23
|4
|Металлист 1925
|9
|21
|5
|Карпаты
|11
|19
|6
|ЛНЗ Черкассы
|11
|18
|7
|Заря
|12
|18
|8
|Буковина
|12
|13
|9
|Колос
|10
|12
|10
|Левый Берег
|12
|10
|11
|Эпицентр
|12
|10
|12
|Черноморец
|11
|9
| 13
Стыковая зона
|Верес
|12
|9
| 14
Стыковая зона
|Оболонь-Бровар
|11
|8
| 15
Зона вылета
|Кудровка
|12
|8
| 16
Зона вылета
|Кривбасс
|10
|7
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