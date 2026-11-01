Гран-при Лас-Вегаса 2026 смотреть онлайн. Гонка. Формула-1 2026. Этап 20
Арена: Городская трасса Лас-Вегас (Лас-Вегас, США)Этап 21, Лас-Вегас, США. Гран-при Лас-Вегаса. Гонка (50 кругов, 309.958 км)
22 Ноября 2026 года в 07:00 (+03:00)
Информация о событии появится за 15 мин до начала встречи
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Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|3
|Ландо Норрис
|McLaren
|4
|Исак Хаджар
|Red Bull
|5
|Арвид Линдблад
|Racing Bulls
|6
|Андреа Кими Антонелли
|Mercedes AMG F1
|7
|Лиам Лоусон
|Racing Bulls
|8
|Пьер Гасли
|Alpine
|9
|Франко Колапинто
|Alpine
|10
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|11
|Льюис Хэмилтон
|Scuderia Ferrari
|12
|Нико Хюлькенберг
|Audi
|13
|Габриэл Бортолето
|Audi
|14
|Алекс Албон
|Williams
|15
|Рафаэл Камара
|Haas
|16
|Серхио Перес
|Cadillac
|17
|Оскар Пиастри
|McLaren
|18
|Фернандо Алонсо
|Aston Martin
|19
|Валттери Боттас
|Cadillac
|20
|Карлос Сайнс-мл.
|Williams
|21
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|22
|Оливер Берман
|Haas