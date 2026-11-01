Арсенал Дз - Неман 22 Ноября прямая трансляция
22 Ноября 2026 года в 14:00 (+03:00). Беларусь — Высшая лига, 29-й тур
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Составы команд
Арсенал Дз
Дзержинск
Неман
Гродно
История личных встреч
|26.07.2026
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 3 ДВ
|04.07.2026
|Беларусь — Высшая лига
|14-й тур
|0 : 1
|10.10.2025
|Беларусь — Высшая лига
|20-й тур
|1 : 0
|19.04.2025
|Беларусь — Высшая лига
|5-й тур
|0 : 3
|06.10.2024
|Беларусь — Высшая лига
|24-й тур
|0 : 4
|16.05.2024
|Беларусь — Высшая лига
|9-й тур
|1 : 0
|02.10.2022
|Беларусь - Высшая лига
|23-й тур
|1 : 1
|30.07.2022
|Кубок Беларуси
|1/8 финала
|2 : 1
|15.05.2022
|Беларусь - Высшая лига
|8-й тур
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|О
| 1
Лига чемпионов
|МЛ Витебск
|28
|62
| 2
Лига конференций
|Ислочь
|28
|61
| 3
Лига конференций
|Динамо Мн
|28
|61
|4
|Динамо-Брест
|28
|51
|5
|Неман
|28
|49
|6
|Гомель
|28
|43
|7
|Витебск
|28
|40
|8
|Торпедо-БелАЗ
|28
|36
|9
|Минск
|28
|35
|10
|Славия-Мозырь
|28
|34
|11
|Барановичи
|28
|31
|12
|Арсенал Дз
|28
|27
|13
|Белшина
|28
|24
| 14
Стыковая зона
|БАТЭ
|28
|24
| 15
Зона вылета
|Днепр М
|28
|23
| 16
Зона вылета
|Нафтан
|28
|17
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