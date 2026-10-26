Шахтер - Динамо: Прогноз на матч 1/8 финала Кубка Украины 27 октября 

27 октября донецкий «Шахтёр» и киевское «Динамо» встретятся во Львове в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Игра пройдёт на «Арене Львов», стартовый свисток прозвучит в 18:00. Очередное украинское Классическое обещает стать одним из самых интересных противостояний этой стадии турнира: обе команды переживают непростой период, но цена ошибки в кубковом матче особенно высока.

«Шахтёр»: ротация не мешает добиваться результата

Донецкая команда начала кубковый путь с победы над клубом из Вильховцев. Арда Туран предоставил игровое время футболистам, которые не всегда выходят в основном составе, однако даже при серьёзной ротации горняки добились уверенного результата — 3:0. Теперь соперник значительно серьёзнее: на стадии 1/8 финала «Шахтёр» встретится с принципиальным конкурентом, которого выбил из турнира и в прошлом сезоне.

В чемпионате Украины донецкий клуб также сохраняет хорошие позиции. После десяти туров команда находится на втором месте, имея столько же очков, сколько житомирское «Полесье». Ранее горняки единолично возглавляли таблицу, но потеряли преимущество после нулевой ничьей с «Зарёй».

До этого «Шахтёр» провёл матч Лиги чемпионов против миланского «Интера». Получив численное преимущество во втором тайме, украинская команда попыталась усилить давление, однако пропустила и уступила с минимальным счётом. После встречи с «Зарёй» голкипер Дмитрий Ризнык отдельно упомянул сложности с логистикой, уточнив, что не собирается оправдывать ими результаты команды.

У горняков есть и кадровые проблемы. Педриньо получил повреждение и надолго выбыл из строя. Эгиналду, Марлон Сантос и Азарови также находятся вне игры из-за травм. Несмотря на потери, Туран может выставить против «Динамо» близкий к оптимальному состав. Вероятнее всего, тренер ограничится отдельными изменениями, а не масштабной ротацией.

В Лиге чемпионов донецкий клуб уже набрал четыре очка за три матча основного этапа. Перед началом турнира некоторые эксперты предполагали, что за весь этап команда заработает лишь четыре-пять баллов. Пока горняки идут по графику, который позволяет рассчитывать на более весомый итоговый результат.

«Динамо»: смена тренера и попытка перезапустить сезон

Киевляне подходят к кубковой встрече после неудачного выступления в еврокубках. Команда не смогла добиться желаемого ни в Лиге Европы, ни в Лиге конференций, поэтому теперь основные задачи связаны с внутренними турнирами. Но и в чемпионате Украины у столичного клуба хватает проблем: после серии неудовлетворительных результатов «Динамо» занимает четвёртое место.

Одним из наиболее болезненных эпизодов стало поражение от «Буковины». Неудача в игре с «Полесьем» также обернулась серьёзными последствиями для тренерского штаба: Игорь Костюк лишился должности главного тренера. Теперь командой руководит Матей Кендзёрек, назначенный исполняющим обязанности.

Первый матч под руководством польского специалиста завершился победой над «Кудровкой» со счётом 3:1. При этом один из мячей киевляне пропустили после автогола Тараса Михавко. Сам результат позволил команде немного улучшить настроение перед встречей с главным конкурентом, однако оценивать реальные изменения в игре «Динамо» пока рано.

Кендзёрек уже формирует собственный штаб и может пересмотреть расположение отдельных футболистов. Например, Михавко способен сыграть на левом фланге обороны, если тренер решит изменить привычную конфигурацию защитной линии. Владислав Дубинчак в последнее время не всегда убеждает своей игрой, а в центре обороны есть альтернативы в лице Биловара и Бражко.

Есть у киевлян и хорошие новости. После повреждений восстановились Богдан Редушко и Виталий Буяльский. Оба могли получить игровое время в матче с «Кудровкой», однако тренеры, вероятно, решили поберечь их перед более серьёзным испытанием. Также в обойме находится Николай Михайленко, успевший отличиться в предыдущей встрече.

При этом кадровая глубина команды остаётся неоднородной. Некоторые ранее приобретённые легионеры не оправдали ожиданий, а новые футболисты пока не все успели проявить себя. Ба периодически появляется на поле и оставляет неплохое впечатление, тогда как бразилец Прадо, несмотря на громкие анонсы трансфера, ещё не получил возможности полноценно показать себя в игре.

История противостояния: преимущество у киевлян

За всю историю соперники провели 195 матчей. «Динамо» одержало 83 победы, «Шахтёр» выиграл 64 встречи, ещё 48 поединков завершились вничью. Разница забитых мячей также в пользу киевлян — 290:258.

В Кубке Украины команды пересекались 18 раз. В основное время восемь побед одержали горняки, пять раз успех праздновало «Динамо», а ещё пять встреч завершились вничью. В дополнительное время соперники добивались побед по одному разу. В сериях пенальти преимущество на стороне «Шахтёра»: из трёх таких противостояний горняки выиграли два.

Однако статистика прошлых лет не гарантирует повторения прежнего сценария. Кубковый формат оставляет меньше пространства для исправления ошибок, а в принципиальных матчах многое зависит от конкретного игрового дня.

Ориентировочные составы команд

«Шахтёр»: Ризнык — Караваев, Бондарь, Матвиенко, Педро Энрике — Назарина, Алиссон, Марлон Гомес, Очеретько, Мендоса — Кауан Элиас.

«Динамо»: Бущан — Сыч, Кендзёра, Бражко, Михавко — Рубчинский, Михайленко — Ярмоленко, Буяльский, Редушко — Пономаренко.

Прогноз на матч «Шахтёр» — «Динамо»

По подбору исполнителей и стабильности игры «Шахтёр» выглядит предпочтительнее. Команда Арды Турана демонстрирует достаточно глубокий состав, чтобы проводить ротацию без серьёзного падения качества. Киевлянам же предстоит адаптироваться к требованиям нового тренера, а времени на перестройку перед принципиальной встречей было немного.

Тем не менее списывать «Динамо» со счетов нельзя. Кубковые матчи между этими соперниками нередко проходят в упорной борьбе, а дополнительную мотивацию киевлянам придаёт прошлогодняя победа над горняками на этой же стадии турнира. Тогда столичный клуб выиграл со счётом 2:1 и в итоге завоевал трофей.

Прогноз — победа «Динамо». Несмотря на более убедительные позиции «Шахтёра» по ходу сезона, в украинском Классическом возможен неожиданный исход. В качестве потенциального автора гола стоит выделить Андрея Ярмоленко, который способен воспользоваться своими шансами в решающий момент.