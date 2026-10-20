Карпин объявил о матче сборной России с Узбекистаном: встреча пройдёт 12 ноября

Сборная России по футболу проведёт товарищеский матч с национальной командой Узбекистана в рамках ноябрьской международной паузы. Встреча состоится 12 ноября в Ташкенте. Об этом сообщила пресс-служба российской сборной в официальном телеграм-канале.

«Сборная России сыграет с Узбекистаном в Ташкенте. 12 ноября команда Валерия Карпина проведёт матч сборной против подопечных Фабио Каннаваро. О точном времени начала встречи будет объявлено дополнительно», — говорится в сообщении.

Ранее главный тренер российской национальной команды Валерий Карпин рассказал о планах на ноябрьский сбор. По его словам, футболистам предстоит провести два товарищеских матча: один за пределами России, а второй — на территории страны.

О первом сопернике Карпин пообещал сообщить во время поездки в Красноярск на форум «Россия — спортивная держава». Второго участника ноябрьской программы тренер собирался назвать позднее. При этом он уточнил, что домашняя встреча пройдёт в городе, где сборная России уже играла ранее, но не в Москве.

«Доброе утро. Вылетаю в Красноярск на форум „Россия — спортивная держава“, пока лечу, вы узнаете первого нашего соперника в ноябре. И этот матч пройдёт не в России. Как вы думаете, где он пройдёт? А когда прилечу уже, объявим и второго соперника. И этот матч пройдёт в России. И в городе, в котором мы играли уже, но это не Москва. Интересно, в каком городе это будет», — сказал Карпин в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Сборную Узбекистана возглавляет итальянский специалист Фабио Каннаваро. Команда квалифицировалась на чемпионат мира 2026 года, став одним из участников предстоящего мирового первенства. На групповом этапе турнира узбекистанцам предстоит встретиться с национальными командами ДР Конго, Португалии и Колумбии.

Матч в Ташкенте станет частью подготовки сборной России к будущим международным встречам. Точное время начала игры будет объявлено дополнительно. Информация о втором сопернике российской команды и месте проведения домашнего товарищеского матча ожидается позднее.