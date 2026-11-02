Сабах в Лиге чемпионов: оцениваем игру команды в первых трех матчах

Дата публикации: 02-11-2026 20:55

1xBet анализирует выступления дебютанта сильнейшего клубного турнира Европы.

Провальный старт

Дебют Сабаха в главном евротурнире состоялся на легендарном «Олд Траффорд» в матче против Манчестер Юнайтед. На 27-й минуте «Красные дьяволы» воспользовались обрезкой соперника в центре поля, и Матеус Кунья замкнул передачу Патрика Доргу. Вскоре подопечные Вальдаса Дамбраускаса имели шанс сравнять счет, но Джой-Ланс Миккельс не попал в створ ворот с двух метров. Почти сразу после этого Сабах наказали за упущенный момент. Сначала Бруну Фернандеш завершил голом красивую комбинацию с участием нескольких игроков, а затем Беньямин Шешко реализовал выход один на один с вратарем.

После перерыва подопечные Майкла Каррика продолжили владеть преимуществом и установили окончательный счет – 4:0. Дебют Сабаха в Лиге чемпионов откровенно не удался – на протяжении всего матча команда крайне неудачно играла в обороне, оставляла много пространства между линиями и давала манкунианцам много свободного пространства. В атаке тоже ничего не получилось: у чемпионов Азербайджана не было ни одного удара в створ.

Сабах показал характер и амбиции

После поражения в первом туре команда не пала духом и одержала дебютную победу в турнире. В домашнем поединке против пражской Славии у «Сов» было немало проблем, но игроки показали огромную самоотверженность, чтобы сохранить ворота в неприкосновенности. Защитники Стив Сольве и Аким Зедадка выносили мяч с линии ворот, а голкипер Стас Покатилов отразил шесть ударов, благодаря чему получил от популярного аналитического портала Sofascore наивысшую оценку среди всех игроков – 9.7.

Азербайджанцы блеснули индивидуальным мастерством и в атаке. На 49-й минуте Кахим Пэррис забил красивым ударом в касание, а незадолго до финального свистка Джой-Ланс Миккельс наказал голкипера соперника за неудачный выход из ворот, оформив победу со счетом 2:0.

В третьем туре Сабах снова играл дома и хорошо отреагировал на ранний гол дортмундской Боруссии. Хозяева быстро выходили из обороны в атаку, активно создавали опасные моменты и были вознаграждены за старания. Сначала команда вскрыла центральную зону соперника, но гол был отменен из-за минимального офсайда, а затем Эйден Маккарти сравнял счет, удачно сыграв на втором этаже после подачи Тымотеуша Пухача со штрафного.

После перерыва подопечные Дамбраускаса пропустили второй гол, но до конца встречи боролись за положительный результат и произвели хорошее впечатление несмотря на итоговое поражение со счетом 1:2.

Перспективы

В четвертом туре Сабах ждет один из самых важных матчей в турнире. Победа над еще одним дебютантом Лиги чемпионов, норвежским Викингом, даст команде дополнительную уверенность и шансы на борьбу за попадание в зону плей-офф.

Далее в двух из четырех оставшихся поединков Сабах сыграет с Барселоной и Арсеналом. С этими соперниками азербайджанцев вряд ли ждет успех, а вот в матчах против нестабильных Вильярреала и Наполи они вполне могут попробовать набрать очки.

Следите за матчами Лиги чемпионов и выступлениями Сабаха вместе с 1xBet!