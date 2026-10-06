Италия - Турция (05.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 5 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Италия и Турция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Шимон Марциняк. Игра прошла на стадионе «Ренато Даль'Ара» в городе Болонья.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Италия (схема 4-3-3): Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Джанлука Манчини, Алессандро Бастони, Маттео Руджери, Николо Барелла, Алессандро Романо, Исса Думбия, Антонио Вергара, Джанлука Скамакка, Даниэль Мальдини.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Турция на сегодняшнюю встречу: Угурджан Чакыр, Зеки Челик, Озан Кабак, Абдюлькерим Бардакджы, Ферди Кадыоглу, Салих Озджан, Исмаил Юксек, Эрен Элмалы, Ирфан Джан Кахведжи, Арал Шимшир, Юнус Акгюн.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 26-й минуте матча команда Италия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Джанлука Скамакка. Счет стал 1:0.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 42-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джанлука Скамакка (Италия).

На 47-й минуте в карточку арбитра попал Маттео Руджери (Италия).

На 55-й минуте предупреждение получил Зеки Челик (Турция).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 55-й минуте в составе Италия поле покинул Джованни Ди Лоренцо, а вместо него вышел Микаэль Кайоде.

На 56-й минуте произошла еще одна замена: вместо Маттео Руджери на поле появился Риккардо Калафьори (Италия).

На 56-й минуте в составе Италия поле покинул Джанлука Скамакка, а вместо него вышел Пио Эспозито.

На 61-й минуте поединка команда Турция сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Арал Шимшир. Счет стал 1:1.

На 64-й минуте поединка команда Италия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Риккардо Калафьори. Счет стал 2:1.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николо Барелла на поле появился Сандро Тонали (Италия).

На 70-й минуте в составе Турция поле покинул Ирфан Джан Кахведжи, а вместо него вышел Барту Элмаз.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Арал Шимшир на поле появился Илхан Факили (Турция).

На 79-й минуте в составе Турция поле покинул Исмаил Юксек, а вместо него вышел Керем Актюркоглу.

На 81-й минуте в карточку арбитра попал Абдюлькерим Бардакджы (Турция).

На 84-й минуте произошла еще одна замена: вместо Антонио Вергара на поле появился Давиде Фраттези (Италия).

На 87-й минуте поединка команда Италия сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Пио Эспозито. Счет стал 3:1.

На 88-й минуте в составе Турция поле покинул Юнус Акгюн, а вместо него вышел Дениз Гюль.

На 88-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ферди Кадыоглу на поле появился Огуз Айдын (Турция).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Италия и Турция завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Италия.

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