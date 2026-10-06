Босния и Герцеговина - Польша (05.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 5 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Босния и Герцеговина и Польша. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Жереми Пиньяр. Игра прошла на стадионе «Билино Поле» в городе Зеница.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Босния и Герцеговина (схема 4-4-2): Мартин Зломислич, Зинедин Смайлович, Никола Катич, Тарик Мухаремович, Сеад Колашинац, Амар Мемич, Армин Гигович, Иван Башич, Эрмин Махмич, Эрмедин Демирович, Харис Табакович.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Польша на сегодняшнюю встречу: Марцин Булка, Мэтти Кэш, Ян Беднарек, Якуб Кивер, Пшемыслав Франковский, Виктор Новак, Кароль Свидерский, Себастьян Шиманьски, Петр Зелиньский, Никола Залевский, Матеуш Жуковский.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 32-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Армин Гигович (Босния и Герцеговина).

На 38-й минуте в карточку арбитра попал Никола Залевский (Польша).

На 42-й минуте предупреждение получил Эрмедин Демирович (Босния и Герцеговина).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 63-й минуте в составе Польша поле покинул Мэтти Кэш, а вместо него вышел Норберт Войтушек.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Кароль Свидерский на поле появился Марсель Регула (Польша).

На 63-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Зинедин Смайлович, а вместо него вышел Эсмир Байрактаревич.

На 63-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрмин Махмич на поле появился Беньямин Тахирович (Босния и Герцеговина).

На 76-й минуте в карточку арбитра попал Никола Катич (Босния и Герцеговина).

На 78-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Харис Табакович, а вместо него вышел Самед Баждар.

На 78-й минуте произошла еще одна замена: вместо Эрмедин Демирович на поле появился Йово Лукич (Босния и Герцеговина).

На 83-й минуте предупреждение получил Ян Беднарек (Польша).

На 84-й минуте матча команда Босния и Герцеговина открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Иван Башич с пенальти. Счет стал 1:0.

На 89-й минуте в составе Польша поле покинул Виктор Новак, а вместо него вышел Кацпер Урбаньский.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Матеуш Жуковский на поле появился Оскар Питушевский (Польша).

На 89-й минуте в составе Босния и Герцеговина поле покинул Армин Гигович, а вместо него вышел Степан Раделич.

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Норберт Войтушек (Польша).

Итог встречи

На 97-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Босния и Герцеговина и Польша завершился с итоговым счетом 1:0 в пользу команды Босния и Герцеговина.

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