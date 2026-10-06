Украина - Венгрия (05.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 5 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Украина и Венгрия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Игорь Паяч. Игра прошла на стадионе «Стадион имени Антона Малатинского» в городе Трнава.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Украина (схема 4-2-3-1): Анатолий Трубин, Илья Крупский, Илья Забарный, Эдуард Сарапий, Тарас Михавко, Олег Очеретько, Егор Назарина, Виктор Цыганков, Матвей Пономаренко, Владислав Велетен, Игор Краснопир.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Венгрия на сегодняшнюю встречу: Балаж Тот, Аттила Осват, Вилли Орбан, Марк Чингер, Жольт Надь, Андраш Шефер, Доминик Собослаи, Даниэль Лукач, Милан Виталиш, Алекс Тот, Милан Тот.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 20-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Егор Назарина (Украина).

На 52-й минуте матча команда Венгрия открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Милан Тот. Счет стал 0:1.

На 55-й минуте в карточку арбитра попал Даниэль Лукач (Венгрия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 60-й минуте в составе Украина поле покинул Матвей Пономаренко, а вместо него вышел Роман Яремчук.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Владислав Велетен на поле появился Максим Хлань (Украина).

На 60-й минуте в составе Украина поле покинул Игор Краснопир, а вместо него вышел Владислав Ванат.

На 61-й минуте произошла еще одна замена: вместо Даниэль Лукач на поле появился Тамаш Сюч (Венгрия).

На 62-й минуте в составе Венгрия поле покинул Алекс Тот, а вместо него вышел Габор Юрек.

На 70-й минуте произошла еще одна замена: вместо Олег Очеретько на поле появился Александр Пихалёнок (Украина).

На 72-й минуте в составе Венгрия поле покинул Андраш Шефер, а вместо него вышел Раймунд Тот.

На 72-й минуте произошла еще одна замена: вместо Милан Тот на поле появился Йожеф Салаи (Венгрия).

На 78-й минуте предупреждение получил Раймунд Тот (Венгрия).

На 83-й минуте поединка команда Украина сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Роман Яремчук. Счет стал 1:1.

На 85-й минуте поединка команда Венгрия сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Марк Чингер. Счет стал 1:2.

На 86-й минуте в составе Украина поле покинул Егор Назарина, а вместо него вышел Варфоломеев Иван.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Доминик Собослаи на поле появился Арон Чонгваи (Венгрия).

Итог встречи

На 93-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Украина и Венгрия завершился с итоговым счетом 1:2 в пользу команды Венгрия.

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