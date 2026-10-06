Румыния - Швеция (05.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 5 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Румыния и Швеция. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Элчин Масиев. Игра прошла на стадионе «Национальная арена» в городе Бухарест.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Румыния (схема 4-2-3-1): Отто Хиндрич, Андрей Рацю, Андрей Кобиш, Матей Илие, Никушор Банку, Влад Драгомир, Рэзван Марин, Деннис Ман, Николае Станчу, Дариус Олару, Флорин Тэнасе.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Швеция на сегодняшнюю встречу: Виктор Юханссон, Феликс Беймо, Эрик Смит, Виктор Линделеф, Габриэль Гудмундссон, Лукас Бергвалль, Йеспер Карлстрём, Александр Бернхардссон, Бесфорт Зенели, Себастьян Нанаси, Виктор Дьёкереш.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 5-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Никушор Банку (Румыния).

На 13-й минуте матча команда Швеция открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Виктор Дьёкереш. Счет стал 0:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Румыния поле покинул Никушор Банку, а вместо него вышел Лисав Наиф Эйссат.

На 48-й минуте в карточку арбитра попал Рэзван Марин (Румыния).

На 53-й минуте предупреждение получил Феликс Беймо (Швеция).

На 54-й минуте произошла еще одна замена: вместо Йеспер Карлстрём на поле появился Уго Ларссон (Швеция).

На 54-й минуте в составе Швеция поле покинул Габриэль Гудмундссон, а вместо него вышел Даниэль Свенссон.

На 62-й минуте в карточку арбитра попал Александр Бернхардссон (Швеция).

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Николае Станчу на поле появился Янис Хаджи (Румыния).

На 69-й минуте в составе Румыния поле покинул Дариус Олару, а вместо него вышел Александру Чикилдэу.

На 69-й минуте произошла еще одна замена: вместо Рэзван Марин на поле появился Валентин Михэйлэ (Румыния).

На 75-й минуте в составе Швеция поле покинул Бесфорт Зенели, а вместо него вышел Хуго Болин.

На 77-й минуте произошла еще одна замена: вместо Себастьян Нанаси на поле появился Сэмюэл Даль (Швеция).

На 82-й минуте предупреждение получил Валентин Михэйлэ (Румыния).

На 83-й минуте в составе Румыния поле покинул Флорин Тэнасе, а вместо него вышел Кэтэлин Кирджан.

На 89-й минуте произошла еще одна замена: вместо Александр Бернхардссон на поле появился Хампус Скоглунд (Швеция).

На 90-й минуте в карточку арбитра попал Кэтэлин Кирджан (Румыния).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Румыния и Швеция завершился с итоговым счетом 0:1 в пользу команды Швеция.

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