Северная Ирландия - Грузия (05.10.2026) | Лига наций УЕФА 2026/27

В понедельник, 5 октября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Северная Ирландия и Грузия. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 21:45 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Себастьян Гишамер. Игра прошла на стадионе «Уиндзор Парк» в городе Белфаст.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Северная Ирландия (схема 3-4-2-1): Пирс Чарльз, Том Атчесон, Руэри Макконвилл, Киарон Браун, Трей Хьюм, Шей Чарльз, Итан Гэлбрейт, Джастин Девенни, Патрик Келли, Айзек Прайс, Джейми Донли.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Грузия на сегодняшнюю встречу: Георгий Мамардашвили, Отар Какабадзе, Саба Сазонов, Лаша Двали, Лука Лочошвили, Гиорги Кочорашвили, Анзор Меквабишвили, Гизо Мамагеишвили, Зурико Давиташвили, Хвича Кварацхелия, Буду Зивзивадзе.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 18-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Гиорги Кочорашвили (Грузия).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 46-й минуте в составе Грузия поле покинул Гиорги Кочорашвили, а вместо него вышел Георгий Цитаишвили.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Итан Гэлбрейт на поле появился Броди Спенсер (Северная Ирландия).

На 65-й минуте в составе Грузия поле покинул Зурико Давиташвили, а вместо него вышел Георгий Чакветадзе.

На 65-й минуте произошла еще одна замена: вместо Анзор Меквабишвили на поле появился Нодар Ломинадзе (Грузия).

На 74-й минуте в составе Грузия поле покинул Гизо Мамагеишвили, а вместо него вышел Иракли Егоян.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джейми Донли на поле появился Джош Мадженнис (Северная Ирландия).

На 74-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Патрик Келли, а вместо него вышел Киран Моррисон.

На 83-й минуте в карточку арбитра попал Нодар Ломинадзе (Грузия).

На 84-й минуте Айзек Прайс (Северная Ирландия) не сумел реализовать пенальти.

На 86-й минуте предупреждение получил Иракли Егоян (Грузия).

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Буду Зивзивадзе на поле появился Георгий Микаутадзе (Грузия).

На 86-й минуте в составе Северная Ирландия поле покинул Том Атчесон, а вместо него вышел Пэдди Макнейр.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Айзек Прайс на поле появился Каллум Маршалл (Северная Ирландия).

На 89-й минуте в карточку арбитра попал Георгий Цитаишвили (Грузия).

Итог встречи

На 95-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Северная Ирландия и Грузия завершился вничью со счетом 0:0.

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