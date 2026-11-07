Эвертон - Ковентри Сити (06.11.2026) | Чемпионат Англии 2026/27

В пятницу, 6 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Эвертон и Ковентри Сити. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Стюарт Аттвелл. Игра прошла на стадионе «Хилл Дикинсон Стэдиум» в городе Ливерпуль.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Эвертон (схема 4-2-3-1): Джордан Пикфорд, Мерлин Рёль, Джеймс Тарковски, Джаррад Брантуэйт, Виталий Миколенко, Харрисон Армстронг, Джеймс Гарнер, Тайлер Диблинг, Кирнан Дьюсбери-Холл, Тайрик Джордж, Тьерно Барри.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Ковентри Сити на сегодняшнюю встречу: Карл Рашуорт, Милан ван Эвейк, Стивен Мфуни, Итан Пиннок, Джей Дасилва, Калеб Йиренкий, Виктор Торп, Тацухиро Сакамото, Джек Рудони, Ян Гбоо, Тайво Авонийи.

Хроника матча и забитые голы

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба.

На 52-й минуте матча команда Ковентри Сити открыла счет в игре. Автором первого забитого мяча стал Ян Гбоо. Счет стал 0:1.

На 56-й минуте поединка команда Эвертон сумела сравнять счет. Точным ударом отметился Тьерно Барри. Счет стал 1:1.

На 61-й минуте поединка команда Эвертон сумела выйти вперед. Точным ударом отметился Тьерно Барри. Счет стал 2:1.

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 73-й минуте в составе Эвертон поле покинул Мерлин Рёль, а вместо него вышел Джейк О'Брайен.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Харрисон Армстронг на поле появился Хейден Хакни (Эвертон).

На 73-й минуте в составе Эвертон поле покинул Тайлер Диблинг, а вместо него вышел Бреннан Джонсон.

На 73-й минуте произошла еще одна замена: вместо Ян Гбоо на поле появился Брэндон Томас-Асанте (Ковентри Сити).

На 81-й минуте поединка команда Эвертон сумела вновь уйти в отрыв на два мяча. Точным ударом отметился Кирнан Дьюсбери-Холл. Счет стал 3:1.

На 86-й минуте в составе Ковентри Сити поле покинул Виктор Торп, а вместо него вышел Мэтт Граймс.

На 86-й минуте произошла еще одна замена: вместо Джек Рудони на поле появился Густаво Хамер (Ковентри Сити).

На 86-й минуте в составе Ковентри Сити поле покинул Тацухиро Сакамото, а вместо него вышел Лум Чауна.

На 87-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тайво Авонийи на поле появился Сидики Шериф (Ковентри Сити).

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 88-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Джаррад Брантуэйт (Эвертон).

На 88-й минуте в карточку арбитра попал Калеб Йиренкий (Ковентри Сити).

На 89-й минуте в составе Эвертон поле покинул Джаррад Брантуэйт, а вместо него вышел Майкл Кин.

На 90-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тайрик Джордж на поле появился Карлос Алькарас (Эвертон).

Итог встречи

На 96-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Эвертон и Ковентри Сити завершился с итоговым счетом 3:1 в пользу команды Эвертон.

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