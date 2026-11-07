Севилья - Алавес (06.11.2026) | Чемпионат Испании 2026/27

В пятницу, 6 ноября 2026, состоялся долгожданный футбольный матч между командами Севилья и Алавес. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучал в 23:00 по московскому времени. Судейскую бригаду возглавил Луис Бестард Серверa. Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в городе Севилья.

Стартовые составы команд

Тренерский штаб хозяев выставил на поле следующий стартовый состав Севилья (схема 4-2-3-1): Одиссеас Влаходимос, Хуан Иглесиас, Аруна Санганте, Кике Салас, Габриэль Суасо, Юссуф Фофана, Люсьен Агуме, Рубен Варгас, Исаак Ромеро, Феликс Коррейя, Лукас Стассин.

Гости ответили своим сильным сочетанием. Состав Алавес на сегодняшнюю встречу: Антонио Сивера, Науэль Теналья, Вилле Коски, Николас Валентини, Анхель Перес, Андер Гевара, Антонио Бланко, Пабло Ибаньес, Юссеф Энрикес, Тони Мартинес, Лукас Бойе.

Хроника матча

С первых минут встречи на поле развернулась серьезная борьба. Однако забитых мячей зрители так и не увидели.

Игра изобиловала жесткими стыками. Так, на 30-й минуте встречи главный судья показал желтую карточку игроку Пабло Ибаньес (Алавес).

На 32-й минуте Рубен Варгас (Севилья) не сумел реализовать пенальти.

На 47-й минуте в карточку арбитра попал Аруна Санганте (Севилья).

Во втором тайме тренеры провели тактические перестановки:

На 59-й минуте в составе Севилья поле покинул Рубен Варгас, а вместо него вышел Чидера Эджуке.

На 60-й минуте произошла еще одна замена: вместо Анхель Перес на поле появился Абдерраман Реббах (Алавес).

На 60-й минуте в составе Алавес поле покинул Андер Гевара, а вместо него вышел Карлос Бенавидес.

На 63-й минуте предупреждение получил Тони Мартинес (Алавес).

На 64-й минуте в карточку арбитра попал Николас Валентини (Алавес).

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Исаак Ромеро на поле появился Робби Ур (Севилья).

На 74-й минуте в составе Севилья поле покинул Аруна Санганте, а вместо него вышел Андрес Кастрин.

На 74-й минуте произошла еще одна замена: вместо Тони Мартинес на поле появился Мариано Диас (Алавес).

На 85-й минуте в составе Алавес поле покинул Лукас Бойе, а вместо него вышел Айтор Маньяс.

На 85-й минуте произошла еще одна замена: вместо Феликс Коррейя на поле появился Альфон Гонсалес (Севилья).

На 85-й минуте в составе Алавес поле покинул Юссеф Энрикес, а вместо него вышел Джонни Отто.

Итог встречи

На 94-й минуте прозвучал финальный свисток, зафиксировавший окончание этого напряженного противостояния. Матч между командами Севилья и Алавес завершился вничью со счетом 0:0.

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